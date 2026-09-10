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POJAČANJE U NAPADU

Nikola Šafarić pronašao zamjenu za Mamuta: Stigao 202 cm visoki napadač iz Austrije

Piše Domagoj Vugrinović,
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Nikola Šafarić pronašao zamjenu za Mamuta: Stigao 202 cm visoki napadač iz Austrije
Varaždin i Rudeš sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Prvi dojmovi su odlični. Igrači i stručni stožer sjajno su me prihvatili, a uvjeti za rad su fantastični. Varaždin iz sezone u sezonu radi iskorake i drago mi je što sam sada dio ovog kluba, rekao je Akrap

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Varaždin je brzo pronašao zamjenu za Ivana Mamuta, koji je karijeru nastavio u Indoneziji. Novi igrač varaždinskog prvoligaša postao je napadač Valentin Akrap (23).

Akrap na stadion Varteksa stiže iz austrijskog SV Lafnitza, a tijekom dosadašnje karijere nastupao je i za Salzburg, SV Ried te Herthu Wels.

- Prvi dojmovi su odlični. Igrači i stručni stožer sjajno su me prihvatili, a uvjeti za rad su fantastični. Varaždin iz sezone u sezonu radi iskorake i drago mi je što sam sada dio ovog kluba. Nadam se da ću svojim igrama i golovima pomoći momčadi u ostvarenju svih ciljeva - poručio je Akrap putem službenih klupskih kanala.

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Novi napadač Varaždina posebno se ističe fizičkim karakteristikama. Visok je čak 2,02 metra, a novu sezonu otvorio je u vrlo dobroj formi. U prvih šest utakmica za austrijskog trećeligaša Lafnitz zabio je četiri gola i dodao tri asistencije.

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