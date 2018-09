Nikola, vrati se doma! Navijači Evertona žele povratak Vlašića

Nikola, vrati se doma, skuhali smo ti paštašutu! Slično tako počinje legendarni hrvatski film 'Kako je počeo rat na mom otoku', a prepravljenu izreku ovih dana koriste navijači Evertona. Nikola Vlašić (20) stigao je u CSKA ovog ljeta, a u Evertonu su već shvatili kakvog dijamanta su držali na klupi cijelu sezonu i kako su ga olako pustili

Niksi fantastično otvorio sezonu u novom klubu te je praktički na svojim leđima poveo CSKA do remija protiv Viktorije Plzen u prvom kolu Lige prvaka upisavši asistenciju i gol te je uvršten u najboljih 11 prvog kola. I to sve u debitantskom nastupu koji je odigrao kao da mu je 100. a ne prvi. Razigravao, driblao, pucao, sve je to radio Vlašić i terorizirao protivničku obranu. To radi od početka sezone pokazavši kakvo blago se krije u njemu.

Vlašić je prošle godine stigao u Everton iz Hajduka, no prilike je dobivao na kapaljku. Početkom ove sezone novi trener Marco Silva pokazao mu je vrata. Što je najgore, uopće nije ni dobio priliku da pokaže što sve zna, a u Moskvi se potpuno oslobodio i igra nogomet života.

Svoje žaljenje za Vlašićevim odlaskom izrazili su navijači "karamela" gdje zazivaju Nikolin povratak u Everton i žale što nisu neki drugi igrači pušteni na posudbu umjesto Niksija. Njihov voljeni klub baš i ne briljira, a smatraju kako bi im Vlašić bio od velike pomoći.

- Vratite Vlašića u Everton - napisao je jedan korisnik dok se drugi sprda na račun kluba:

- Vlašić je zabio više golova u Ligi prvaka nego što je Everton tijekom povijesti. Kakva igračina!.

- Vlašić je fantastičan igrač. Šteta što nije dobio više prilike prošle sezone da pokaže što zna. Jedva ga čekamo sljedeće sezone gledati u našem dresu - napisao je korisnik.

There is a very good player to be had in Vlasic. Just didn’t get the game time to showcase everything. Was looking forward to seeing him play this season. Hope we get to see him on the pitch next season