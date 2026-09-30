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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
KLARICA U KIELCEU PLUS+

Nisam igrao skoro pet mjeseci, a trener mi je rekao: 'Dokaži se da dobiješ šansu u Ligi prvaka'

Piše Davor Kovačević,

Imamo učiteljicu za poljski jezik, hrvatska liga ne zaostaje za poljskom, a kad sam se ozlijedio, nisam se mogao ni pomaknuti, kaže Luka Lovre Klarica, od ovog ljeta rukometaš Kielcea

Nakon gotovo osam godina u Zagrebu, uz posudbu u Gorici, Luka Lovre Klarica (25) od ovog je ljeta igrač Kielcea. Bude li sve prema planu, bit će i do 2030. godine. Korak više i korak naprijed koji mu je trebao u ovom trenutku karijere stigao je u dresu poljskog velikana, koji je vratio primat u konkurenciji Wisle, nastavljajući u eri bez Dujshebaeva, a hrvatski reprezentativac trebao bi igrati važnu ulogu u stvaranju "novog" Kielcea. Dugo nije ni igrao, gotovo pola godine, zbog ozljede leđa, ali sad bi sve trebalo početi sjedati na mjesto u novom okruženju.

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