KLARICA U KIELCEU PLUS+

Nisam igrao skoro pet mjeseci, a trener mi je rekao: 'Dokaži se da dobiješ šansu u Ligi prvaka'

Piše Davor Kovačević,

Imamo učiteljicu za poljski jezik, hrvatska liga ne zaostaje za poljskom, a kad sam se ozlijedio, nisam se mogao ni pomaknuti, kaže Luka Lovre Klarica, od ovog ljeta rukometaš Kielcea