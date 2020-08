Tako \u0107e nakon osam dana priprema morati odraditi i dvotjednu izolaciju te trenirati u ku\u0107i, a zatim krenuti s pripremama na snijegu. Malo \u0107e to ote\u017eati sam po\u010detak priprema i poremetiti kalendar, a prva utrka nove skija\u0161ke sezone trebala bi biti ona u austrijskom S\u00f6ldenu gdje bi se 18. rujna trebao voziti veleslalom.

'Nisam imao problema, a kad i gdje smo se zarazili - ne znamo'

'Taj dan kad me bolio trbuh sam odradio i najjači trening na pripremama te nisam imao apsolutno nikakvih problema ni prije ni poslije. A od koga smo to pokupili i kad smo se zarazili, stvarno ne znam', govori nam Istok

<p>Nakon što su se vratili s odmora i odradili tjedan dana kondicijskih priprema u Delnicama, uslijedio je šok za naše skijaške reprezentativce. Naime, stigli su nalazi koji su pokazali da su Istok Rodeš i <strong>Filip Zubčić </strong>(27) pozitivni na korona virus. U petak su s Hrvatskom skijaškom reprezentacijom trebali krenuti na pripreme u Švicarsku, ali to se neće dogoditi.</p><p>- Da, istina je. Od danas sam pozitivan na Covid-19. Nemam nikakve simptome, ali me prošlih dana malo bolio trbuh. No, to nije ništa čudno jer me trbuh na isti način bolio i prošle godine kada smo bili u Delnicama te nešto nije bilo u redu s vodom. Ovo će nam sad malo otežati pripreme, a još čekam da mi se jave iz Epidemiološkog zavoda s procedurom i duljinom samoizolacije - javio nam se iz doma u Varaždinu skijaš<strong> Istok Rodeš </strong>(24).</p><p>Nakon odmora u rodnom gradu i na hrvatskoj obali Istok je otišao u Delnice na pripreme, gdje ništa nije bilo drukčije nego prošle godine na kondicijskim pripremama. Imao je malih želučanih tegoba, ali ništa previše značajno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja Istoka Rodeša</strong></p><p>- Zanimljivo, baš taj dan kad me bolio trbuh sam odradio i najjači trening na pripremama te nisam imao apsolutno nikakvih problema ni prije ni poslije. A od koga smo to pokupili i kad smo se zarazili, stvarno ne znam - zaključio je naš skijaš.</p><p>Tako će nakon osam dana priprema morati odraditi i dvotjednu izolaciju te trenirati u kući, a zatim krenuti s pripremama na snijegu. Malo će to otežati sam početak priprema i poremetiti kalendar, a prva utrka nove skijaške sezone trebala bi biti ona u austrijskom Söldenu gdje bi se 18. rujna trebao voziti veleslalom.</p>