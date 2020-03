'Nisam pušio ako nisam pio, ali pio sam svaki dan 10-12 piva'

Sredinom prošlog desetljeća Real Madrid tražio je zamjenu za jednog od najboljih desnih braniča u klupskoj povijesti, Michela Salgada. Odabrali su silno nadarenog Brazilca Cicinha. Kada je došao u Madrid, 2007., imao je 27 godina. Bio je u naponu snage. I bio je alkoholičar.

- Počeo sam da piti kad sam imao 13-14 godina, tada sam bio u Botafogu. Rekli su mi da je pivo dobro, da je hranjivo A kad sam počeo piti... Pio sam stvarno puno, a nisam prestao do prije nekoliko godina. Skoro 20 godina ja sam bio alkoholičar, na 10-12 piva dnevno - priča Cicinho.

- Kad sam zaradio prvi ozbiljniji novac, potpisom za Atletico Mineiro, onda sam počeo piti sve. I pušiti. Nisam pušio ako nisam pio, a problem je bio u tine što sam pio: svaki dan - kaže čovjek koji se riješio svog poroka pa igrao do prije dvije i pol godine.

The former Real Madrid player who confessed his alcohol addiction



The former Brazilian Cícero Joao de Cézare, better known as Cicinho, confessed that he suffered from alcohol addiction for 20 years, the former Real Madrid player said he drank between ten and twelve beers per day pic.twitter.com/CbV8mIYGt9