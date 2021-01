Hrvatska je na startu Svjetskog rukometnog prvenstva u Aleksandriji teškom mukom osvojila bod protiv Japana (29-29) iako je gubila većinu utakmice i po šest golova razlike, a remi joj je donio Ivan Čupić sedmercem sedam sekundi prije kraja.

- Baš smo se namučili. Olako smo ušli u utakmicu, pripremali smo se iz nekih videa, vidjeli da su brzi i neugodni i da ih je Sigurdsson dobro posložio. Na snimkama je sve bilo podnošljivo, ali na terenu nije bilo dobro - rekao je jutro poslije Marino Marić (30), najbolji igrač Hrvatske sa sedam golova.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši za Petrinju

- Bili smo u paralizi prvih 20 minuta, oni su zabijali kako su htjeli, a mi smo promašili sigurno četiri, pet zicera i otišli su na 6-2. Krenula je agonija, tražili smo se, bili smo šokirani i čekali da uđemu normalu. Tek pred kraj prvog poluvremena napravili smo neku seriju - secirao je Marino pa nastavio:

- U drugom dijelu vratili smo se u igru, imali smo četiri lopte za plus jedan, ali nismo uspjeli. Podbacili smo u prvom poluvremenu u svim segmentima i nismo krenuli kako mi to znamo i možemo, bili smo u nevjerici i šoku. A tako ne funkcioniraš...

Psihološki se nije bilo jednostavno vratiti nakon lošeg ulaska u utakmicu.

- Krenuli smo olako, promašivali zicere, oni su letjeli iz naših grešaka i to je to. U rukometu nema više nekog s kim možeš olako, svi znamo da u će te klubu dobiti i trećeligaš ako se opustiš. Japan je moderna momčad, ako ne uđeš dobro, normalno je da će te kazniti. Početak je odlučio. Da smo krenuli normalno, sve bi možda bilo drugačije. Minus sedam je teško vratiti protiv bilo koga, a kamoli ozbiljne momčadi. Ne smijemo si više dozvoliti blackout. Svi su se trudili, ali to stanje šoka te makne da nisi na vrhuncu - kaže Marino.

Kako dalje?

- Svi smo profesonalci i znamo što smo napravili. Nismo radili nikakvu dramu, probali smo ostati kompaktni, pošteno smo si rekli da je bilo loše i ako mislimo nešto napraviti da ne možemo ovako. Prva je utakmica, ništa nije izgubljeno, ali poljuljalo nas je. Sad se moramo vratiti iz oluje u mirno more.

Već u nedjelju od 18 sati slijedi Angola koja je u prvom kolu izgubila od Katara.

- Radili smo analizu, Kaleb nam je isto pomogao jer ih je gledao, već smo vidjeli neke opasnosti. Nakon Japana sad je i Angola opasna, na nama je da se pripremimo i da budemo ono što smo bili prošle sezone, da pokažemo ono što možemo. Ako krenemo opet s greškama, bit će teško, moramo prihvatiti pritisak kad smo u ulozi favorita - zaključio je Marić.