<p>LeBron James je ljutit kao ris napustio sastanak s ostalim igračima, podržao ga je i Kawhi Leonard, ali <strong>NBA liga</strong> će se ipak nastaviti! Odlučeno je to nakon što sastanka klubova gdje su se igrači izjasnili kako žele nastaviti s utakmicama, javlja uvijek dobro upućeni Adrian Wojnarowski.</p><p>Nasilna smrt nad Georgeom Floydom prije nekoliko mjeseci je stvorila prosvjede u SAD-u oko prava i jednakost. Brojni košarkaši su se pridružili pokretu Black Lives Matter, a na utakmicama u Orlandu većina igrača je klečala tijekom intoniranja američke himne. Htjeli su time upozoriti na nejednakost koja vlada prema tamnoputim osobama, no još jedan incident na ulicama SAD-a je naljutio igrače koji se nalaze u 'balonu' u Disney Worldu.</p><p>Nakon što su kasno u srijedu košarkaši <strong>Milwaukee Bucksa</strong> odlučili bojkotirati petu utakmicu doigravanja NBA lige protiv Orlando Magica u balonu na Floridi, uslijedio je val otkazivanja.</p><p>Nisu tako odigrane ni utakmice Houstona i Oklahome kao ni LA Lakersa i Portlanda, a sve nakon što je policajac propucao tamnoputog <strong>Jacoba Blakea</strong> u Wisconsinu u nedjelju i teško ga ozlijedio. Iako će se liga nastaviti, odgođene su i današnje utakmice između Toronta Raptorsa i Boston Celticsa, Oklahome i Houstona te Dallasa i LA Clippersa.</p><p>Neki igrači bili su za prekid sezone zbog onoga što se događa na američkim ulicama, a među njima su bili LeBron James i Kawhi Leonard, dvije najveće zvijezde lige. Ideja o bojkotu zakotrljala se do kraja u utorak kada su igrači održali skup u balonu u Orlandu u kojem se nalaze. Izvršni odbor Udruženja NBA igrača (NBPA) inicirao je razgovore, a na sastanku su bili predsjednik Chris Paul i njegov zamjenik Andre Iguodala.</p><p>LeBron je navodno ljutit napustio sastanak, a nakon što je većina klubova i igrača izglasala nastavak play-offa, pitanje je što će biti s njim jer je bio među glasnijima koji su bili protiv igranja dok policija na ulicama ubija tamnopute osobe.</p><p>Lakersi su u strahu da bi njihov najbolji igrači mogao napustiti Orlando. A ne treba ni spominjati koliki bi to udarac bio za njih. No i dalje nije sve zaključeno. Po dva igrača iz svakog kluba će tijekom četvrtka imati novi sastanak s čelnicima lige...</p><p>- Nepoštivanje života. Ispaljivanje sedam metaka u leđa čovjeka s udaljenosti od pola metra pred njegovom djecom je upravo to. Nepoštivanje života zato što je u pitanju život Amerikanca čija koža nije bijele boje. I poštedite me "pravde" s društvenih mreža o tome kako Jacob Blake ima poduži policijski dosje - napisao je James na Twitteru.</p><p>U Wisconsinu, u Kenoshi, gradu nedaleko Milwaukeeja, izbili su veliki prosvjedi nakon što je policija prije dva dana upucala nenaoružanog Afroamerikanca Jacoba Blakea (29) koji je u teškom stanju nakon pucnjave u nedjelju poslijepodne nakon što su ga, dok je hodao prema svom automobilu, pratila dvojica naoružanih policajaca. Liječnici su rekli da će nakon sedam metaka u leđa biti pravo čudo da opet prohoda...</p><p>Incident se dogodio tri mjeseca nakon smrti Georgea Floyda, kojeg je ubio policajac u Minneapolisu kada je pokret Black Lives Matter zavladao SAD-om i NBA ligom. Njegovo ubojstvo potaknulo je prosvjede protiv policijske brutalnosti i sustavnog rasizma diljem SAD-a. Prosvjedovali su i NBA igrači koji su htjeli prekinuti s natjecanjem, ali će ipak morati nastaviti. </p><p> </p>