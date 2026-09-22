Ništa od Hoxhina odlaska iz Dinama?! Klubovi sve dogovorili, a onda je zapelo

Arber Hoxha (27) ipak bi mogao ostati u Dinamu. Iako su zagrebački klub i Al Wahda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dogovorili sve detalje transfera, albanski reprezentativac nije prihvatio osobne uvjete koje mu je ponudio klub iz Abu Dhabija. Posao je trenutačno na čekanju, a konačan rasplet mogao bi uslijediti do 28. rujna, kada završava prijelazni rok u Emiratima.

Kako za Sportske novosti piše Davorin Olivari, Dinamo i Al Wahda postigli su dogovor prema kojem bi hrvatski prvak za Hoxhu dobio 2,5 milijuna eura, dodatne bonuse i deset posto od njegova sljedećeg transfera. Emiratski klub u međuvremenu je poboljšao ponudu te povećao udio od buduće prodaje na 15 posto. U Maksimiru su bili zadovoljni dogovorenim uvjetima i nisu namjeravali stvarati prepreke Hoxhinu odlasku. Međutim, albanski reprezentativac nije pronašao zajednički jezik s Al Wahdom oko financijskih uvjeta svojeg ugovora. Točan iznos koji su mu ponudili nije poznat.

Da transfer nije gotova stvar, moglo se naslutiti već uoči Dinamove prvenstvene utakmice protiv Lokomotive. Trener Mario Kovačević nije želio komentirati Hoxhin odlazak dok klubovi ne potvrde posao, a albanski reprezentativac na kraju je dobio priliku i na terenu. Hoxha je u pobjedi Dinama 3-2 ušao s klupe i odigrao posljednjih 25 minuta, iako su mnogi očekivali da je već odigrao posljednju utakmicu u plavom dresu. Ugovor sa zagrebačkim klubom veže ga do ljeta 2029., dok Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na tri milijuna eura.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hoxha nije jedini Dinamov igrač koji je ovoga ljeta privukao interes inozemnih klubova. "Modri" su odbili ponudu od čak 20 milijuna eura za Diona Drenu Belju jer žele zadržati hrvatskog reprezentativca i ključne igrače na okupu tijekom jesenskog dijela sezone. U Maksimiru očekuju nove ponude tijekom zimskog prijelaznog roka, a među igračima koji bi mogli privući interes nalazi se i Sergi Dominguez koji je već bio na izlaznim vratima i blizu Lazija.