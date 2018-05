Ništa od naslova: Suci 'rasture' Hajduk i kada ga ne oštećuju...

Baš kao i lani, Hajduk je okončao sezonu na trećem mjestu, s tim da je ove godine prividna utrka za naslovom prvaka potrajala gotovo do samoga kraja, prije svega zbog slabosti Dinama i Rijeke koji su osvojili 13, odnosno 18 bodova manje nego lani, nego zbog kvalitete Hajduka koji je tri boda slabiji.

Čelnici Hajduka najavljivali su iskorak koji se nije dogodio, i stoga je ostvareni rezultat ispod razine očekivanoga. Istina, ostalo je još finale kupa u Vinkovcima u kome mogu osvojiti utješni trofej, no dojam je da su propustili prigodu osvojiti naslov kakva im se nije pružila u zadnjih desetak sezona. A za sve su sami krivi!

Činjenica je da je Hajduk do sredine travnja držao sve konce u svojim rukama. U deset početnih kola proljeća osvojili su čak 23 boda, plasirali se u finale Kupa, čvrsto držali drugo mjesto, te s pet bodova zaostatka na Poljudu čekali Dinamo, i priliku da zakompliciraju prvenstvo do kraja. A onda su se urušili poput kule od karata, i to ne od temelja, nego od drugoga kata.

Počelo je smjenom predsjednika Kosa, za kojim je otišao i sportski direktor Branco, nastavilo se podrškom smijenjenim čelnicima nekolicine igrača na društvenim mrežama i serijom incidenata koje su igrači doživjeli u gradu, da bi sve kulminiralo potpunim raspadom svlačionice, neprepoznatljivom igrom i poraznim rezultatima u preostalih šest utakmica, u kojima je Hajduk osvojio svega pet bodova!? Totalni blackout, totalni raspad sistema!

- Situacija nije dobra, bila je puno bolja prije šest mjeseci kada sam stigao. Imamo problem u svlačionici, momcima su glave van svih stanja – priznao je Željko Kopić navijačima Hajduka nakon poraza od Rudeša, kad se još činilo da se nešto još može popraviti.

No Kopić nije uspio riješiti problem koji bi teško riješio i puno iskusniji trener od njega, a pitanje svih pitanja je hoće li finale kupa samo po sebi igračima biti dovoljan motiv da se trgnu i spase sezonu. Jer momčad izgleda potpuno demotivirano i prazno, bez snage i želje, a javna je tajna i da mnogi jedva čekaju kraj sezone i odlazak. Kad se tome doda da će u Vinkovce bez Lopeza, vjerojatno i Juranovića, da su upitni nastupi Letice i Almeide..., situacija je daleko od idealne.

A sve je to posljedica potresa od prije nešto više od mjesec dana kada je otkriveno da su suci uoči utakmica ručali na račun Hajduka, a neki se i nakon utakmica provodili u jednom noćnom klubu. Eto, za razliku od prošlih sezona kada se Hajduk neuspješno žalio na suce i suđenje, sada imaju konkretan dokaz da su ih ove godine suci stajali osvajanja naslova prvaka. Ali ne na zelenom terenu, nego zbog ''pretjeranog gostoprimstva'' koje im je odobrio predsjednik Kos, a kome su zbog toga najprije navijači, a potom i Nadzorni odbor okrenuli palac dolje te pokrenuli tsunami koji se sručio na Poljud i porušio sve pred sobom.

Hajdučki puk i danas je krajnje podijeljen oko tog poteza, koji je po svemu sudeći bio ključan za rušenje snova o osvajanju naslova prvaka ove sezone. Oni kojima je Hajduk ''više od osvojenih trofeja'' stoje pri tome da je Kos svakako morao otići, jer ovaj, narodni Hajduk, nije klub koji ''radi'' sa sucima, pa makar se sve skupa svodilo na pokoji ručak, večeru, ili koncert regionalne folk zvijezde. Drugi će kao argument protiv ponuditi ostvarene rezultate i prvenstvenu ljestvicu prije i poslije Kosove smjene, i upitati sve skupa je li ipak moglo i drugačije.

Odgovornost su na sebe preuzeli članovi Nadzornog odbora koji su većinom glasova izglasali smjenu Kosa, i sada tu svoju odluku moraju braniti. Jer pitanje je jesu li tim svojim potezom, kratkoročno ili dugoročno, napravili više štete od štete koja bi eventualno nastala da je Kos ostao do ljeta, uz nekakvu neizbježnu ''packu'', ''opomenu pred isključenje''...

Bilo bi jako zanimljivo saznati i što svaki od njih o toj odluci misli danas. Smatraju li i dalje da su bili u pravu, ili su pak postali svjesni da su sami sebe, odnosno Hajduka ''upucali u stopalo'', pred samim ciljem, u trenutku kada mu se pružila prilika da nakon 13 godina posta osvoji naslov prvaka. Jer teško se oteti dojmu da je ovo bila ''ta sezona''.