Ništa od Reala! Neymar i Mbappé odlučili ostati u PSG-u

Iako se posljednjih par mjeseci intenzivno pričalo o Neymarovom odlasku u Real Madrid te o tome da je taj transfer već praktički riješena stvar, to se ipak neće dogoditi, potvrdili su iz Pariškog kluba.

Naime, Neymar je prošlog ljeta prešao iz Barcelone u PSG za rekordan iznos od 222 milijuna eura, a odmah nakon tog transfera započele su priče kako je Neymar otišao u prijestolnicu Francuske samo da okolnim putem dođe u Real Madrid.

Brojni mediji su cijelo vrijeme brujili o toj sapunici, a priče su postale još glasnije nakon što je Cristiano Ronaldo potpisao za talijanski Juventus.

Međutim, prema riječima sportskog direktora kluba iz Pariza, Luisa Fernandeza, Neymar je odlučio ostati u PSG-u.

- Neymar je odlučio ostati s nama. On je gladan uspjeha nakon debakla na Svjetskom prvenstvu i ja mislim da je njegova želja osvajati trofeje u Parizu - rekao je Fernandez za Marcu.

Osim Neymara, sjajni Mbappé je također bio na radaru 'kraljeva', ali Fernandez navodi kako se ni to neće dogoditi jer je on siguran da će najbolji mladi igrač Svjetskog prvenstva ostati tu gdje je.

- Mbappé također ostaje. On je sam to rekao i to je 100 posto sigurno. Njegova želja je osvojiti Ligu prvaka s PSG-om i ništa me više ne brine. Najbitnija stvar je da i Neymar i Mbappé žele ostati ovdje.

Ovo su uistinu sjajne vijesti za sve navijače francuskog giganta, ali sjetimo se samo kako su se stvari odvijale s Neymarom i Barcelonom prošlog ljeta kada su svi uvjeravali da je Brazilac sretan u Kataloniji, a on se ipak odlučio na odlazak...