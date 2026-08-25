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MUSA OSTAJE U DALLASU?

Ništa od transfera 'vatrenog'? Ovu ponudu nije mogao odbiti

Piše Issa Kralj,
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Ništa od transfera 'vatrenog'? Ovu ponudu nije mogao odbiti
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Musa trenutačno zarađuje oko 2,7 milijuna dolara godišnje, a novi iznos plaće trebao bi ga svrstati među najplaćenije hrvatske nogometaše. Aktualni ugovor s Dallasom vrijedi do 31. prosinca 2027

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Hrvatski reprezentativac Petar Musa (28) jedan je od najboljih hrvatskih napadača oduševljava igrom u MLS-u. Musa je u sjajnoj formi, prošle je sezone u 22 nastupa zabio čak 17 golova te postao jedna od legendi Dallasa. Što se ove sezone tiče, u 19 utakmica zabio je 16 golova. Tijekom ljetnog prijelaznog roka pojavile su se glasine kako bi napadač 'vatrenih' karijeru mogao nastaviti negdje druge, ali čini se da je Hrvat zadovoljan statusom kojeg ima u Dallasu. 

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Interes za njegovo dovođenje pokazalo je puno klubova diljem svijeta. Musa se našao na meti klubova iz Europe, Bliskog istoka i drugih klubova iz MLS lige. Međutim, od njegovog transfera na kraju neće biti ništa. Kako prenosi Germanijak, 'vatreni' bi trebao produžiti ugovor s Dallasom, ali za veću plaću. 

Musa trenutačno zarađuje oko 2,7 milijuna dolara godišnje, a novi iznos plaće trebao bi ga svrstati među najplaćenije hrvatske nogometaše. Aktualni ugovor s Dallasom vrijedi do 31. prosinca 2027., uz mogućnost produljenja na još jednu godinu, ali prema svemu sudeći, Musa će se u Dallasu puno duže zadržati. 

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