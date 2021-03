Prvi čovjek UFC-a Dana White prošlog je tjedna najavljivao kako će UFC 260 priredbu koja je na rasporedu u noći na 28. ožujka, a koju predvode Stipe Miočić i Francis Ngannou održati pred punim tribinama, no na njegovu žalost, taj plan se neće ostvariti.

White je na tu ideju došao nakon što je teksaški guverner Greg Abbott najavio ukidanje svih korona restrikcija što uključuje povratak u 'normalu' svih sportskih aktivnosti, kao i povratak publike na tribine sportskih 'borilišta'

- Guverner je rekao da otvara Teksas, razgovarao sam s njim i on želi da se poslovi što prije nastave. Ipak, s gradonačelnicima je druga stvar. Tako da tu nemamo sreće. Iako je guverner to najavio, Teksas nažalost nije otvoren. I to me frustrira. Danas bih preselio priredbu planiranu za 27. ožujka tamo, samo da se jedno mjesto otvori, ali oni ne žele. Tako da ćemo ostati u APEX-u. Otvaranje APEX-a se na kraju pokazalo kao naša možda najbolja odluka u 20 godina - objasnio je White zašto će se borba za titulu u teškoj kategoriji ipak održati u Las Vegasu.

White je osobno razgovarao s gradonačelnicima najvećih gradova i vlasnicima najvećih dvorana u Texasu, no nitko nije bio spreman izaći mu u susret tako da će se ipak morati zadovoljiti samo zaradom od sponzora i PPV-a (op.a. plati pa gledaj).