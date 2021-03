Već u ovom rekuperacijskom treningu spuštamo loptu. Pripremamo se za HNL. Iz dva razloga je to izuzetno teška utakmica za nas, jedan je što je to Gorica, jedna od najboljih momčadi u našem prvenstvu što pokazuju naše pozicije na tablici i drugo jer su najteže utakmice nakon europskih izazova, a posebno su teške one koje pobijediš. Tu je veće emocionalno pražnjenje, a to podrazumijeva i neku feštu, započeo je trener Dinama Damir Krznar u najavi derbija druge i treće momčadi HNL-a, Dinama i Gorice (nedjelja, 17.30).

Ta teška utakmica dolazi samo tri dana nakon što su 'modri' na domaćem terenu napravili nevjerojatan podvig i stigli zaostatak od 2-0 iz prve utakmice te nakon 120 minuta s 3-0 prošli u četvrtfinale Europske lige gdje ih čeka Villarreal. No, prvo 'povratak u realnost' i novi izazov u HNL-u.

- Dečki su zavrijedili, nisu bančili puno, u 1 smo ugasili svjetla, ali sigurno da su se jako potrošili u 120 minuta i nije se lako rekuperirati. Nekakav je običaj u ovakvome ritmu da su oba dana regeneracijska što znači da ne bi bilo treninga do Gorice, a opet moramo se pripremiti za Goricu i odraditi trening koji će ih potrošiti. Imamo u rezervi igrače koji nisu nastupali cijele utakmice i koristit ćemo i njih - objasnio je trener Dinama.

Kapetana Arijana Ademija grčevi su lovili od drugog poluvremena, Theophilea su morali iznijeti s terena također zbog grčeva, a zasigurno se i ostatak momčadi potrošio protiv Spursa. No, Dinamo ima široku klupu.

- Rješenje je osloniti se na igrače koji su fizički spremni jer samo oni mogu ispoštovati neke taktičke varijante. U nekom mentalnom ili motivacijskom dijelu moramo uvjeriti umornog igrača da može. Uvijek je problem tih prvih 10-15 minuta utakmice, dok ih ne "probije", ali moraš ih uvjeriti da mogu i kad ne mogu. To je znanstveno dokazano jer nitko nije umro na terenu jer je umoran - jasan je Krznar.

Prije dva mjeseca je Dinamo na nevjerojatan način stigao dva gola zaostatka protiv Gorice i na kraju slavio 4-3 u Velikoj Gorici, a u prvom susretu sezone na Maksimiru slavili su 'modri' 3-2.

- Gorici sav respekt. To je izuzetno dobra momčad, otvorenog garda i sklona nadigravanju. I 2-0 protiv njih i za njih, utakmica nije gotova. Znaju biti pragmatični, nadoknaditi zaostatak od dva, tri gola, ali i sačuvati prednost. Mi smo im uspjeli tu prednost uzeti u Gorici, ali sigurno nam je ta utakmica na pameti. Pripremamo momčad da bar primljene golove smanjimo na minimum - završio je trener Dinama.

Utakmica je na rasporedu u nedjelju, 21. ožujka, s početkom u 17 sati i 30 minuta.