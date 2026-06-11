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PSG PROTIV VILLE

Nisu ga pustili u SAD da sudi na SP-u, a sad će suditi Superkup

Piše HINA,
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Nisu ga pustili u SAD da sudi na SP-u, a sad će suditi Superkup
Foto: Feisal Omar

Skandalom obilježen somalijski sudac Omar Abdulkadir Artan, kojem su SAD zatvorile vrata za SP, dobio je veliku priliku. Sudit će Uefino finale Superkup PSG-a i Aston Ville

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Somalijski sudac Omar Abdulkadir Artan, koji ne može sudjelovati na Svjetskom prvenstvu nakon što mu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države, bit će glavni sudac Uefinog Superkupa između Paris Saint Germaina i Aston Ville sljedećeg mjeseca.

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34-godišnji Artan imenovan je među suce na utakmici Svjetskog prvenstva od 11. lipnja do 19. srpnja, ali je bio prisiljen propustiti turnir nakon što su mu američke vlasti odbile ulazak unatoč tome što je imao važeću vizu.

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Upravno tijelo europskog nogometa u četvrtak je izjavilo da je njegovo imenovanje za Superkup uslijedilo nakon razgovora s Afričkom nogometnom konfederacijom (CAF) i da je dio nedavno potpisanog sporazuma o suradnji između dvaju tijela.

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Utakmica 12. kolovoza u Salzburgu suočit će osvajače Lige prvaka Paris Saint-Germaina i branitelja Europske lige Aston Villu.

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