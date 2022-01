Informacije su da predstavnici FIS-a nisu od ranog jutra podržavali napore organizatora i stanje na stazi, došli su vrlo negativni već ujutro gdje smo ih mi smirivali i napravili sve moguće. Staza je bila u odličnom stanju, a prognoza nije pogođena u minutu, nego u sekundu. Staza je bila natopljena vodom i počela se stiskati, tražili smo strpljenja od FIS-a da čekamo do zadnje sekunde, a moji su me ljudi obavijestili da je staza u 15.45 bila 10 cm tvrda, započeo je vidno iznervirani Vedran Pavlek za HRT nakon što je krovna skijaška organizacija odgodila utrku muškog slaloma na Sljemenu.

Organizatori su radili cijelu noć kako bi se utrka održala u zakazano vrijeme, ali sljemenski je slalom nakon odgode starta od 15 minuta na kraju i otkazan. Raspravljalo se o novom terminu, a FIS je na svojim stranicama objavio kako će prva vožnja biti u 15 sati i 45 minuta, a druga od 18.40.

- Staza se sve više i više stišće jer je rapidno hlađenje temperature. Oni nisu htjeli to prihvatiti, ima već prijedlog starta od 13 i od 16.1. Noćas stiže snijeg, sve bi se trebalo zalediti, vjerujem da smo na dobrom putu - rekao je direktor sljemenske utrke Svjetskog kupa.

Nikako nije bio zadovoljan načinom na koji se FIS ponio u teškoj situaciji, a sve je moglo biti riješeno.

- Nije bilo dovoljno strpljenja da se snijeg počne stiskati, na par vrata to nije bilo dovoljno, ali s našim iskustvom - ljudi su odrasli na ovoj planini i točno znamo, prognoza je pet dana pokazivala rapidno padanje temperature, trebalo je imati strpljenja i povjerenja, ali što je ć tu je. Radimo na planu B i prilično je sigurno da ćemo sutra voziti. U svakom se slučaju moglo probati, a to je rekao i Ivica Kostelić da se proba, ako ne ide, mogli smo ići sutra - objasnio je Pavlek pa zaključio:

- Plan B je prilično siguran, imamo podršku FIS-a, dalo su nam zeleno svijetlo, sad je samo pitanje televizijskih kuća. Predstavnici reprezentacija dali su jako dobru podršku, neki su pak bili negativni. No to nije tema, ne treba ispitivati trenere o tome, slalom nije opasan, to nije spust, nisu životi u opasnosti i treba probati. Po svim prognozama, vidite sada iza mene, čujete zvuk kako škripi. Što je tu, radimo na planu B i vjerujem da ćemo uspjeti.Vidjet ćemo se sutra!

Nedugo nakon Pavlekove izjave FIS je na svojim stranicama objavio novi termin utrke pa sad organizatori znaju koliko imaju vremena.