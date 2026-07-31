Nisu problem poraz od Pafosa ni neki raniji porazi. Problem je što Hajduk ništa iz njih ne nauči
PAFOS - HAJDUK 4-0 U sportu ne pobjeđuju uvijek oni koji su kvalitetniji, pa čak ni oni koji su bolji, pobjeđuju oni koji se bore i igraju, oni koji na teren ulaze s mentalitetom ratnika, što kod Hajduka već dugo nije slučaj...
U koju kategoriju svrstati bolan poraz Hajduka od Pafosa i ispadanje iz kvalifikacija za Europa ligu? U kategoriju očekivanih? U kategoriju razočaranja? Možda u obje kategorije, jer činjenica je da je Pafos kvalitetnija i iskusnija momčad od Hajduka, a opet, Hajduk je odigrao jako dobro prvu utakmicu, iz nje u uzvrat donio dva gola prednosti i držao prolaz u svojim rukama sve do sudačke nadoknade. Teško se oteti dojmu da sumogli proći, a opet, ispali su po prepoznatljivom obrascu koji ime se događa već dugi niz godina...