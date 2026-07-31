CIPARSKA LEKCIJA PLUS+

Nisu problem poraz od Pafosa ni neki raniji porazi. Problem je što Hajduk ništa iz njih ne nauči

Piše Tomislav Gabelić,

PAFOS - HAJDUK 4-0 U sportu ne pobjeđuju uvijek oni koji su kvalitetniji, pa čak ni oni koji su bolji, pobjeđuju oni koji se bore i igraju, oni koji na teren ulaze s mentalitetom ratnika, što kod Hajduka već dugo nije slučaj...