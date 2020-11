Niti je situacija u Hajduku dobra niti je Matjaž slobodan, ali..

<p>Otkad je <strong>Matjaž Kek </strong>napustio klupu <strong>Rijeke</strong>, a bilo je to prije točno dvije godine, među navijačima Hajduka tinja nada da bi slovenski stručnjak jednog dana mogao preuzeti njihov klub.</p><p>Jedanput je Hajduk za Kekove ambicije imao preslabu momčad i nesređenu situaciju, drugi put je on bio okupiran obvezama reprezentacije Slovenije...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk smijenio Stanića</strong></p><p>Može li biti treća sreća? Nema sumnje da bi ga mnogi rado vidjeli u ulozi menadžera engleskog tipa, čovjeka koji bi imao sve ovlasti u slaganju i vođenju momčadi te uvođenju reda u stručni segment Hajduka.</p><p>- Trenutačno si ne smijem dopustiti da razmišljam o bilo čemu drugome osim o onome što je povezano sa slovenskom reprezentacijom - kratko se i sam oglasio, očito ne želeći do kraja otkrivati karte.</p><p>Iako su mu vrata Poljuda širom otvorena, a i on gaji velike simpatije prema Hajduku, pitanje je je li ovo pravi trenutak. Niti je Hajduk u dobroj situaciji niti je Kek slobodan...</p><p>No gdje ima volje, ima i načina. Ako ne odmah, onda kad se Kek riješi svojih obveza, kad Slovenija odigra prijateljski ogled s Azerbajdžanom, a potom i dva susreta Lige nacija. S obzirom na to da se susjedi<strong> nisu</strong> plasirali na Euro te da izbornik neće imati previše posla u skoroj budućnosti...</p><p>A ako se pitate zašto baš Hajduk, a ne ponovno Rijeka, ili Dinamo, koji mu je nudio vreću novca, odgovor je to što je s Rijekom već dosegnuo maksimum, a Dinamo bi mu bio samo posao i problem <strong>specifičnog </strong>funkcioniranja kluba s daljinskim upravljanjem iz Međugorja.</p><p>Hajduk je, s druge strane, izazov, veliko ime, posrnuli velikan koji se već godinama vrti u krug i nije ni blizu trofeja. I Keka, kojeg za Hajduk vežu posebne emocije, sigurno intrigira može li vratiti trofeje u vitrine kluba za koji navija od djetinjstva...</p>