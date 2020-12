Nitko kao Dinamo: Rekorderi s 11 utakmica zaredom bez poraza

Posljednju utakmicu u skupinama Europske lige Dinamo je izgubio 2014. od rumunjske Astre. Od tada traje Dinamov niz nepobjedivosti. Iza Zagrepčana su Villarreal, Roma, Benfica, Arsenal...

<p>Studeni 2014. U <strong>Giurgiju</strong>, gradu na jugu Rumunjske, snažan vjetar odnio je<strong> Dinamu</strong> pobjedu. Domaćini su slavili golom Sadata Bukarija, igrača kojemu je krajnji domet bila liga Saudijske Arabije. No da nam je netko rekao da će to biti posljednji Dinamov poraz u skupinama<strong> Europske lige</strong>, teško bismo povjerovali.</p><p>Da, bio je to Dinamo koji je u toj skupini 2014. od Salzburga u dvije utakmice primio devet golova i teško bi se netko na njega okladio. No Dinamo je u rubrici “niz bez poraza” u skupinama Europske lige iza sebe ostavio, pazite sad, Villarreal, koji ima niz od deset utakmica, Glasgow Rangers, koji se zaustavio na osam, Romu sa šest, Arsenal i Hoffenheim s pet uzastopnih utakmica bez poraza, pa Benficu, Lille, Granadu, Leicester...</p><p>I zato nisu bez podloge riječi Željka Petrovića, pomoćnog trenera Feyenoorda i bivšeg igrača Dinama, koji kaže da je Dinamo možda i najbolja momčad u skupini te apsolutno prvi favorit za prolazak.</p><p>- Da bismo prošli, moramo uzeti još koji bod, ali mi svaku utakmicu idemo na pobjedu, pa tako i u Rotterdamu - rekao je Zoran Mamić.</p><p>Ako je suditi po utakmici protiv Utrechta, Feyenoord ni po čemu nije bolja momčad od Dinama. Niti ima boljega golmana niti zadnju liniju. Eventualno napad, jer Bruno Petković je neprepoznatljiv.</p><p>U redu, zabio je protiv Wolfsbergera i možda je to naznaka da se budi iz zimskog sna, što bi bila sjajna vijest za navijače Dinama, no u prednosti je Mario Gavranović, koji igra sjajno i zabija kome stigne. A kad smo kod golmana, ne zaboravite da je Dominik Livaković na golu jedine momčadi koja u Europskoj ligi i Ligi prvaka nije primila gol! Nakon četiri kola Dinamo ima gol razliku 4-0 i s osam bodova predvodi skupinu.</p><p>Eh, da, vratimo se na niz. Nakon tog poraza u Giurgiju, gradu koji je najpoznatiji jer iz njega dolazi prva astronomka u Rumunjskoj, Dinamo je pobijedio u Maksimiru Celtic 4-3. U skupini EL-a ponovno su zaigrali s Nenadom Bjelicom 2018. i nanizali šest utakmica bez poraza. Tako smo došli do broja sedam, a kad pridodamo i četiri ovosezonske utakmice, remije s Feyenoordom, CSKA-om te dvije pobjede protiv WAC-a, onda je jasno da ne trebamo “skinuti hlače” prije puta. Dečki, nastavite niz...</p>