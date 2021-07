Najbolje rangirani hrvatski boksač Filip Hrgović (28, 12-0-0) pretkraj je prošle godine odradio dva meča koja su mu trebala poslužiti kao uvod za pripreme za nešto puno veće.

A to "veće" je trebao biti Michael Hunter (32, 19-1-1). Borba je već bila dogovorena, pa čak i financijski uvjeti (u kojima bi Hunter bolje prošao), a onda se britanski borac povukao iz te borbe zbog "bolje ponude".

Hrga je, nažalost, 'izvisio' pa se Eddie Hearn bacio u pronalazak novog protivnika, no prema svemu sudeći, nitko ne želi u ring s 'El Animalom', barem ne netko bolje ili slično rangiran kao hrvatski boksač.

Ipak, bilo je naznaka da će Hrgović u ring s borcem iz Dominikanske Republike koji je jedini poraz doživio od nesuđenog protivnika Hrgovića - Huntera.

- Posljednji s kim smo razgovarali bio je Martin Bakole (28, 16-1-0). Njegov trener Billy Nelson rekao je da on neće biti spreman za kolovoz, ali da hoće za rujan. Rekli smo da je to u redu, iako smo bili pomalo razočarani. Najvažnije je bilo da se nešto odradi. I sad odjednom, on traži još jedan meč za zagrijavanje prije toga - ispričao je promotor Eddie Hearn pa nastavio frustrirano:

- Netko u tih Top 15 ima priliku boriti se protiv Filipa Hrgovića u posljednjoj borbi pred susret s Anthonyjem Joshuom. Ne želim nikoga pribijati na stup srama, ali prošli smo doslovno cijeli ranking i nismo pronašli boksača koji je spreman na to.

Hearn očito neće odustati od pronalaska kvalitetnog borca jer se Hrgi više nema smisla boriti protiv nekoliko klasa slabijih protivnika što mu zamjera veliki dio domaće sportske javnosti, a i hrvatski borci često koriste tu činjenicu kako bi umanjili uspjeh 'El Animala'.

- Moramo organizirati borbu za Filipa Hrgovića jer on sad već predugo čeka. Bojim se da ljudi gledaju prema njemu i razmišljaju kako on nije netko koga mogu pobijediti. Pogledajte samo imena. Charles Martin, Andy Ruiz, Luis Ortiz, Tony Yoka i još toliko boraca koji trebaju pobijediti Hrgovića i postaju obaveznim Joshuinim izazivačem. To sve dokazuju koliki problem bi Hrgović mogao biti za boksače - dodao je Hearn.