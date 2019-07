Nitko ne želi u Bayern: 'Mislim da to nije pravi korak za mene'

Niko Kovač i Bayern München pripremaju se za novu sezonu u Los Angelesu, no ni jedno pravo pojačanje još nije stiglo na Allianz Arenu. Glavna meta ovog ljeta bio je Kai Havertz (20), no on jednostavno ne želi doći u Bayern? Razlog? Smatra kako to nije dobro za njegovu karijeru.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trebamo samo otići nekoliko godina unazad kada su Bavarci bili među glavnim klubovima na tržištu i svakom igraču je itekako godio njihov interes. 'Krali' su igrače i od rivala poput Götzea, Hummelsa, Lewandowskog, no situacija se u današnje vrijeme bitno promijenila i svali igrač prije nego što dođe u München prvo razmisli je li to zaista ono što želi.

Tako razmišlja i supertalent iz Bayer Leverkusena Kai Havertz (20) koji je odbio Bavarce.

- Stvarno ne znam je li Bayern sljedeći i pravi korak za mene - zavapio je mladi veznjak koji je igrao sjajno u prošloj sezoni. Zabio je 20 golova i asistirao sedam puta.

Ono što je jasno je to da Bayern više baš i nije primamljiva destinacija za nogometne zvijezde, ali i mlade nogometaše. Je li problem u Niki Kovaču ili u rezultatima Bavaraca na europskoj sceni, ne znamo. Ali znamo da će Kovač i Bayern dati sve od sebe kako bi doveli neko zvučno pojačanje u ljetnom prijelaznom roku.

Bavarci su ovo ljeto doveli Lucasa Hernandeza i Benjamina Pavarda za ukupno 115 milijuna eura no mnogi smatraju da je to previše i da je Bayern morao konvencionalnije razmišljati.