Nitko nikada kao Jokić. Sjajni centar ispisao povijest NBA lige

Srpski centar Nikola Jokić zaključio je regularni dio sezone 2025./26. na način koji NBA liga nikada nije vidjela. Zvijezda Denver Nuggetsa postala je prvi igrač u povijesti koji je u istoj sezoni bio najbolji i po prosjeku skokova i po prosjeku asistencija, čime je još jednom pomaknuo granice onoga što se smatralo mogućim za centra.

Jokić je sezonu završio s nevjerojatnim prosjecima od 27,7 koševa, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po utakmici. S tim je brojkama uvjerljivo osvojio titulu najboljeg skakača i najboljeg asistenta lige. U posljednjoj utakmici sezone protiv San Antonio Spursa odigrao je tek 18 minuta, dovoljno da dosegne prag od 65 odigranih susreta potrebnih za službenu konkurenciju za individualne nagrade. Trostruki MVP je tako ponovno potvrdio status najsvestranijeg igrača današnjice, a ovim je dosegnuo i razinu o kojoj su legende mogle samo sanjati.

Ovaj podvig stavlja Jokića u posebnu kategoriju. Jedini igrač koji je ostvario nešto slično bio je Wilt Chamberlain u sezoni 1967./68., kada je predvodio ligu po ukupnom broju skokova i asistencija. Međutim, NBA liga kao službeni kriterij koristi prosjeke po utakmici tek od sezone 1969./70., stoga je Jokić prvi u povijesti koji je službeno osvojio obje titule. Chamberlain te sezone nije bio najbolji asistent po prosjeku, već je tu titulu odnio Oscar Robertson.

Denver Nuggetsi su pod vodstvom novog trenera Davida Adelmana imali još jednu uspješnu sezonu. Regularni dio završili su s omjerom od 54 pobjede i 28 poraza, što im je osiguralo treće mjesto u iznimno jakoj Zapadnoj konferenciji. Momčad je u doigravanje ušla u sjajnoj formi, zaključivši sezonu s nizom od 11 pobjeda, a Jokićeva nevjerojatna sezona nameće ga kao jednog glavnih kandidata za MVP nagradu.