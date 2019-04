Nitko se nikad nije zagrijavao kao Diego: Ples uz 'Life is Life'

Dolazak na utakmicu sat vremena prije početka obično je dosadan. Točnije, u 99 posto slučajeva je dosadan. Zagrijavanja nogometaša rijetko ostavljaju bez daha, rijetko koga mogu impresionirati. No, oni koji su 19. travnja 1989. na Olympiastadion u Münchenu sjeli sat vremena prije početka mogli su uživati u nečemu što će kasnije postati remek-djelo. Sa zvučnika je upravo odjekivala "Life is Life"...

Diego Maradona u Napoli je stigao 1984. i od gubitničke momčadi napravio prvake Italije. Bilo je to 1987. godine. Bio je to prvi naslov Napolija u klupskoj povijesti, a fešta je bila tolika da je drugo jutro na napuljskom groblju osvanuo grafit "Vi koji ovdje ležite, ne znate što ste propustili". Maradona je 1986. Argentinu odveo do naslova Svjetskog prvaka i u tom trenutku je bio najbolji nogometaš svijeta, a svijet je pričao da je prije njega jedino Pele tako igrao. No, vratimo se u München.

Napoli je u München stigao na uzvrat polufinala Kupa Uefe protiv Bayerna. Imali su prednost od dva gola, koju su im omogućili Careca i Andrea Carnevale, ali njemačka momčad pod vodstvom Juppa Heynckesa bila je favorit. No Maradona je s dvije asistencije Careci za dva gola odveo Napolitance u finale. Susret je završio 2-2.

No, taj susret nije ostao upamćen po dvije asistencije već po Maradoninu zagrijavanju na taktove austrijske rock grupe. Naime, Maradona je, navodno, kokain počeo konzumirati 1983., dok je još igrao za Barcelonu, a na toj utakmici, izgledao je upravo tako, kao da je na kokainu. Skakao je u ritmu muzike, pljeskao, tehnicirao, plesao...

- Svojim sam protivnicima zbog svoje ovisnosti dao ogromnu prednost. Znate li kakav sam nogometaš mogao biti da se nisam drogirao - rekao je Maradona u velikoj ispovijesti.

Prvi put pozitivan na kokain je bio je 1991. i bio je suspendiran na 15 mjeseci. Bilo je to od travnja 1991. do lipnja 1992. Krajem te godine uhićen je u Buenos Airesu s pola kilograma kokaina i osuđen uvjetno na 14 mjeseci. Nakon isteka nogometne suspenzije Maradona je napustio Italiju i nije se vraćao godinama. Talijanske vlasti ganjale su ga da mora platiti 32 milijuna eura poreza, no Maradona se branio da ne duguje nikome ništa.

Vratio se nogometu i igrao za reprezentaciju Argentine na Svjetskom prvenstvu 1994. u SAD-u. Nakon što je zabio gol Grčkoj, zaletio se prema kameri. Lice je otkrivalo sve. Nakon te utakmice bio je pozitivan na doping i to je bio kraj reprezentativne karijere. Klupskom nogometu se vratio u Bocu 1995., no opet je bio pozitivan na kokain.

- Droga je zlo. Imam dvije kćeri i ne želim da priđu ni blizu kokainu. Ja sam ovisnik, jesam, bio sam i bit ću - rekao je Diego.

Sredinom 2000. preživio je 'overdose', a potom je 2004. imao srčani udar. Srećom, oporavio se, no 2007. dobio je hepatitis. Prošle godine je talijanskim medijima dao intervju u kojem je rekao da je već 13 godina čist, odnosno, da od 2004. nije konzumirao kokain.

Inače, pjesma Life is Life je izdana 1985., a već sljedeće godine bila je hit u cijelom svijetu, a u SAD-u je bila u TOP 40. Danas, ta je pjesma kultna, ali ne zbog nota ili glazbe, već zbog Diega Armanda Maradone. Diego ju je napravio većom no što je ikad bila...