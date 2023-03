Niz propusta u slučaju Vušković: Laborant je uzorke doping-testa ponio kući i čuvao ih u frižideru

Bivši nogometaš Hajduka Mario Vušković (21) je prošle godine pao na doping testu i suspendiran je od 15. studenog. Bio je pozitivan na eritropoetin, lijek koji je zabranjen u sportu. Od tada traje kalvarija u kojoj pokušava dokazati nevinost na DFB-ovom sudu.

Nastavak saslušanja trebao je biti 9. ožujka, kada smo svi skupa trebali saznati više o rezultatima analize, no obrana je dostavila nekoliko novih vještačenja, među ostalim i vještačenje kanadskog specijalista, zbog čega je sudac odredio novi termin 17. ožujka. Za to vrijeme su u javnost isplivale nove informacije o dokazima koji bi mogli biti od važnosti hrvatskom nogometašu u pokušaju da dokaže nevinost.

Bild je objavio detalje cijelog slučaja, a ističe se jedan detalj koji do sada nije bio poznat. Samo nekoliko dana nakon što je doznao za pozitivan test, HSV je Vuškovića poslao u Sveučilišnu bolnicu u Eppendorfu, gdje je podvrgnut 'screeningu' kože. On je dokazao kako na koži nema nikakvih tragova uboda hipodermnim iglama. Zašto je to važno? EPO je supstanca koja poboljšava sposobnosti sportaša i strogo je zabranjena, no on se unosi intravenozno, odnosno iglom.

Niz propusta tijekom testiranja

Također, kada je 16. rujna podvrgnut testiranju, Vuškovića nisu informirali o samom procesu te mu nisu ni ponudili da odabere opremu kojom će ga testirati, piše Bild. Veliki propust napravio je i laborant koji nije istog dana poslao uzorke u laboratorij, već ih je ponio sa sobom, čuvao ih u hladnjaku pa dan kasnije poslao dostavom u 508 kilometara udaljeni laboratorij. Niz propusta koji bacaju sumnju na transparentnost cijelog testiranja.

Hrvatski stoper je na ispitivanju rekao da je nevin i da to želi dokazati. Rekao je da misli kako je čašica u koju je dao urin nije bila propisno zatvorena te da nije bio dobro informiran o svojim pravima jer ne zna toliko dobro njemački jezik.

Vušković je prošao detektor laži koji sugerira da je vjerojatnost manja od jedan posto da je namjerno koristio doping. No, problem je što poligraf nema težinu na njemačkom sudu pa će njegovi odvjetnici morati nevinost dokazati na neki drugi način. Prije nekoliko dana prvi put se oglasio:

- Ovom prilikom bih htio zahvaliti svojim suigračima, klubu, nevjerojatnim navijačima i svima koji su mi pružili podršku i bili uz mene u ovim teškim trenucima. Za svoju ću se nevinost boriti do samog kraja. Nadam se da se uskoro vidimo na terenu.

