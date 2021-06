Dva dana nakon što je nizozemska nogometna reprezentacija neočekivano ispala od Češke u osmini finala Europskog prvenstva, izbornik "Oranja" Frank de Boer je podnio ostavku.

"Cilj nije ostvaren i odlučio sam ne nastaviti kao nacionalni trener," kazao je De Boer za web stranicu Nizozemskog nogometnog saveza (KNVB).

De Boer je reprezentaciju preuzeo u rujnu prošle godine nakon što je Ronald Koeman preselio u Barcelonu i u 15 utakmica upisao je osam pobjeda, četiri remija i tri poraza.

"Kad su mi ponudili posao izbornika, smatrao sam da je to čast i izazov, ali bio sam svjestan i pritiska koji će me zadesiti od trenutka kad sam imenovan. Ta se pritisak tek povećava, a to nije zdrava situacija za mene, kao ni za momčad uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo," dodao je.

Direktor KNVB-a Nico-Jan Hoogma je dodao kako je cilj bio barem ulazak u četvrtfinale, te kako će ime novog izbornika biti ubrzo poznato.

"Frankov izbor je završio drukčije nego što smo se nadali. Sada moramo brzo naći nasljednika jer 1. rujna igramo važnu kvalifikacijsku utakmicu protiv Norveške u Oslu," kazao je Hoogma.

Nizozemska je poražena u osmini finala EP-a od Češke rezultatom 0-2.