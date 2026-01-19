Obavijesti

Sport

Komentari 1
HRVATSKA PO DRUGI KRUG PLUS+

Nizozemci nam ne leže: Golman je Danac, imaju i 'kubansku zvijer', ali fali im velika zvijezda

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Nizozemci nam ne leže: Golman je Danac, imaju i 'kubansku zvijer', ali fali im velika zvijezda
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Velik je hendikep za Nizozemce izostanak Kaya Smitsa, desnog vanjskog Flensburga. On je izvan parketa zbog problema sa srcem. Unatoč tome, mjesta opuštanju nema. Hrvatska i Nizozemska igraju od 18 sati (RTL)

Admiral

Bilo je teško zaspati, uvijek je prva utakmica muka, ali bitno je da smo pobijedili bez ozljeda. Da smo dobili i s 15 razlike, opet bi bilo isto, jer je utakmica s Nizozemcima odlučujuća. Tako je tešku pobjedu nad Gruzijom (32-29) u 1. kolu skupine E na Europskom rukometnom prvenstvu prokomentirao Denis Špoljarić, pomoćni trener reprezentacije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026