Velik je hendikep za Nizozemce izostanak Kaya Smitsa, desnog vanjskog Flensburga. On je izvan parketa zbog problema sa srcem. Unatoč tome, mjesta opuštanju nema. Hrvatska i Nizozemska igraju od 18 sati (RTL)
Nizozemci nam ne leže: Golman je Danac, imaju i 'kubansku zvijer', ali fali im velika zvijezda
Bilo je teško zaspati, uvijek je prva utakmica muka, ali bitno je da smo pobijedili bez ozljeda. Da smo dobili i s 15 razlike, opet bi bilo isto, jer je utakmica s Nizozemcima odlučujuća. Tako je tešku pobjedu nad Gruzijom (32-29) u 1. kolu skupine E na Europskom rukometnom prvenstvu prokomentirao Denis Špoljarić, pomoćni trener reprezentacije.
