Nizozemci otkrili popis za SP! Moćan vezni red, ali Koeman je u panici zbog ozljeda zvijezda...

Ronald Koeman, izbornik nizozemske nogometne reprezentacije, objavio je popis od 26 igrača za skorašnje Svjetsko prvenstvo kojem će ovog ljeta domaćini biti Meksiko, Kanada i SAD.

Najvažnija vijest je pozivanje Memphisa Depaya, 32-godišnjeg igrača brazilskog Corinthiansa, koji je s 55 pogodaka u 108 nastupa najbolji strijelac u povijesti nizozemske reprezentacije.

Depay se u posljednje vrijeme oporavljao od ozljede bedrenog mišića zbog čega za brazilski Corinthians nije igrao posljednja dva mjeseca.

- Ako je fizički spreman, a mi se nadamo da će biti, onda ne mogu zamisliti momčad bez njega - objasnio je izbornik Koeman.

Veliki hendikep za Nizozemce su od ranije znani izostanci ozlijeđenih Xavija Simonsa, Matthijsa De Ligta i Stefana De Vrija.

Na Svjetskom prvenstvu Nizozemska je smještena u skupinu F gdje će još igrati Švedska, Japan i Tunis.

Nizozemska za Svjetsko prvenstvo 2026.:

Vratari: Mark Flekken (Bayer), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Obrana: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurrien Timber (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea), Micky van de Ven (Tottenham)

Vezni red: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton)

Napad: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).