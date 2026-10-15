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PREGLED NIZOZEMSKIH MEDIJA

NIZOZEMCI U ŠOKU: I kod nas pale baklje na stadionima, ali ovako nešto nikad nismo vidjeli

Piše Renato Jukić,
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NIZOZEMCI U ŠOKU: I kod nas pale baklje na stadionima, ali ovako nešto nikad nismo vidjeli
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL, Screenshot, Canva
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Voetbalzone pak piše kako je ovaj poraz za Ajax - ponižavajuć i sramotan! Pišu i kako je atmosfera na stadionu bila impresivna, sve do onog divljanja Torcide...

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Hajduk je sjajno krenuo u Konferencijsku ligu. Na Poljudu je pao nizozemski velikan Ajax, 'bijeli' su odigrali vrhunsku partiju i zasluženo došli do pobjede, koja će, nažalost, dijelom ostati u sjeni navijačkih nereda...

POGLEDAJTE GALERIJU:

Hajduk pobijedio Ajax u 1. kolu Konferencijske lige Hajduk pobijedio Ajax u 1. kolu Konferencijske lige Hajduk pobijedio Ajax u 1. kolu Konferencijske lige
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prvo su u velikom korteu uoči utakmice torcidaši skandirali o Hitleru te prizivali smrt židova, da bi u 78. minuti velikom bakljadom praćenom topovskim udarima prekinuli utakmicu!

Njihovo divljanje naišlo je na negodovanje ostatka stadiona, ljudi koji su došli pogledati Hajduk u grupama Europe nakon dugih 16 godina, ali Torcida je nastavila paliti baklju za bakljom, eksplozije su tresle Poljud, a sudac je odlučio prekinuti utakmicu.

GALERIJA S POLJUDA FOTO Ovako su igrači Hajduka proslavili skalp nad Ajaxom!
FOTO Ovako su igrači Hajduka proslavili skalp nad Ajaxom!

Srećom, Hajduk je nakon pauze do kraja uspio zadržati prednost i doći do velika tri boda.

Nakon utakmice nizozemski mediji pišu o neredima na stadionu, ali i žestoko kritiziraju Ajax...

"Oko 1650 navijača doputovalo je u Split kako bi pratili Ajax. Završili su u kotlu buke. Doslovno i figurativno, jer su puno prije utakmice već kružile slike i izvješća da Hajdukovi huligani love navijače Ajaxa. Ponekad čak i unutar hotela.", piše AD i dodaje:

"Na nizozemskim stadionima ponekad se pale vatrometi, ali to nije ništa u usporedbi s onim što sada vidimo. Ogroman sloj dima kovitla se stadionom, teren je jedva bio vidljiv"

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Pokretanje videa...

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud VIDEO
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Video: 24sata/pixsell

Nisu u AD-u nikako zadovoljni igrom Ajaxa, poručuju kako je splitski sastav večeras bio prejak za Nizozemce...

"Ajax se mora dobro pogledati u ogledalo nakon pogrešnog starta u Konferencijskoj ligi protiv Hajduka iz Splita", piše ekipa iz De Telegraafa u svojem osvrtu na utakmicu.

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Navode i kako su Ajaxovi navijači progonjeni po gradu i kako nisu bili sigurni ni u svojim hotelima. Posebno su s ovog portala kritični prema treneru Ajaxa, smatraju kako je poklon, u obliku prekida kojeg je izazvala Torcida, trebao iskoristiti da podigne momčad i izvuče barem bod...

"Naša dodavanja se nisu spajala, igrači Ajaxa su bili kolektivno izgubljeni. Ovo je turoban debi u Konferencijskoj ligi", piše u svojoj analizi de Volkskrant.

"Ajax kopa vlastiti grob", piše VI.nl u svojoj analizi dvoboja. Navode kako je nizozemska momčad bila "previše aljkava"...

FOTO/VIDEO: KOMU TO TREBA? Hajduk čeka drakonska kazna! Zbog bakljade Torcide prekinuli utakmicu, drugi navijači zviždali
Hajduk čeka drakonska kazna! Zbog bakljade Torcide prekinuli utakmicu, drugi navijači zviždali

"Prekid kojeg je izazvala domaća publika došao je u povoljnom trenutku za Ajax", dodaju Nizozemci i žale što nisu uspjeli iskoristiti situaciju...

Voetbalzone pak piše kako je ovaj poraz za Ajax - ponižavajuć i sramotan! Pišu i kako je atmosfera na stadionu bila impresivna, sve do onog divljanja Torcide...

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Skandalozni povici u organiziranom korteu Torcide do Poljuda sablaznili su javnost. A noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa 150 torcidaša napalo je Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi

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