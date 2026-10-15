NIZOZEMCI U ŠOKU: I kod nas pale baklje na stadionima, ali ovako nešto nikad nismo vidjeli

Hajduk je sjajno krenuo u Konferencijsku ligu. Na Poljudu je pao nizozemski velikan Ajax, 'bijeli' su odigrali vrhunsku partiju i zasluženo došli do pobjede, koja će, nažalost, dijelom ostati u sjeni navijačkih nereda...

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Prvo su u velikom korteu uoči utakmice torcidaši skandirali o Hitleru te prizivali smrt židova, da bi u 78. minuti velikom bakljadom praćenom topovskim udarima prekinuli utakmicu!

Njihovo divljanje naišlo je na negodovanje ostatka stadiona, ljudi koji su došli pogledati Hajduk u grupama Europe nakon dugih 16 godina, ali Torcida je nastavila paliti baklju za bakljom, eksplozije su tresle Poljud, a sudac je odlučio prekinuti utakmicu.

Srećom, Hajduk je nakon pauze do kraja uspio zadržati prednost i doći do velika tri boda.

Nakon utakmice nizozemski mediji pišu o neredima na stadionu, ali i žestoko kritiziraju Ajax...

"Oko 1650 navijača doputovalo je u Split kako bi pratili Ajax. Završili su u kotlu buke. Doslovno i figurativno, jer su puno prije utakmice već kružile slike i izvješća da Hajdukovi huligani love navijače Ajaxa. Ponekad čak i unutar hotela.", piše AD i dodaje:

"Na nizozemskim stadionima ponekad se pale vatrometi, ali to nije ništa u usporedbi s onim što sada vidimo. Ogroman sloj dima kovitla se stadionom, teren je jedva bio vidljiv"

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Pokretanje videa... VIDEO Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Video: 24sata/pixsell

Nisu u AD-u nikako zadovoljni igrom Ajaxa, poručuju kako je splitski sastav večeras bio prejak za Nizozemce...

"Ajax se mora dobro pogledati u ogledalo nakon pogrešnog starta u Konferencijskoj ligi protiv Hajduka iz Splita", piše ekipa iz De Telegraafa u svojem osvrtu na utakmicu.

Navode i kako su Ajaxovi navijači progonjeni po gradu i kako nisu bili sigurni ni u svojim hotelima. Posebno su s ovog portala kritični prema treneru Ajaxa, smatraju kako je poklon, u obliku prekida kojeg je izazvala Torcida, trebao iskoristiti da podigne momčad i izvuče barem bod...

"Naša dodavanja se nisu spajala, igrači Ajaxa su bili kolektivno izgubljeni. Ovo je turoban debi u Konferencijskoj ligi", piše u svojoj analizi de Volkskrant.

"Ajax kopa vlastiti grob", piše VI.nl u svojoj analizi dvoboja. Navode kako je nizozemska momčad bila "previše aljkava"...

"Prekid kojeg je izazvala domaća publika došao je u povoljnom trenutku za Ajax", dodaju Nizozemci i žale što nisu uspjeli iskoristiti situaciju...

Voetbalzone pak piše kako je ovaj poraz za Ajax - ponižavajuć i sramotan! Pišu i kako je atmosfera na stadionu bila impresivna, sve do onog divljanja Torcide...