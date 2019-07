Nizozemke kao Vatreni, SAD je kombinacija moći i kontroverzi

Sjedinjene Američke Države i Nizozemska. Ove dvije momčadi borit će se u Lyonu od 17 sati za naslov svjetskih prvakinja. Nogomet nam iz dana u dan pokazuje da je prepun iznenađenja. Gotovo nitko prošloga ljeta nije očekivao da bi Hrvatska mogla zaigrati u finalu najvećeg natjecanja, a samo godinu dana kasnije sličan podvig izvele su Nizozemke.

Amerikanke već godinama dominiraju ženskim nogometom, ogroman su favorit uoči finala, a na Nizozemsku se gleda kao na autsajdera. Ali, kao što je Hrvatska prošle godine imala Luku Modrića, tako Nizozemska sada ima Lieke Martens (26), svoju najsjajniju zvijezdu i igračicu Barcelone od koje puno toga očekuje.

Ali, ne treba se zavaravati. I oni su svjesni da su im šanse gotovo nikakve. Međutim, na terenu je jedna lopta, igra se 90 minuta i sve je moguće. Nizozemske su u polufinalu s 1-0 pobijedile Švedsku i izborile prvo povijesno finale. Jedna od junakinja nakon te utakmice bila je Sherida Spitse (29), do tada najpoznatija po tome što je jedna od 41 nogometašice sa Svjetskog prvenstva koja se javno deklarirala kao homoseksualka.

Igraju najbolje na svijetu, suprotstavljaju se Trumpu i bore za prava

S druge strane stajat će moćne Amerikanke, braniteljice naslova, reprezentacija koja ima najviše osvojenih prvenstava u povijesti - tri. Njihova udarna igla bit će lijepa Alex Morgan (30). Jedna od najatraktivnijih nogometašica svijeta, sjajna napadačica koja je u polufinalu izbacila Englesku. SAD je pobijedio 2-1, odlučujućim se pokazao Morganin gol iz prvog poluvremena, a nakon utakmice se pričalo o "prljavom provociranju" američke nogometašice. Ona je svoj gol proslavila imitirajući ispijanje čaja, našalila se tako s Englezima kojima je to jedna od omiljenih i vjerojatno najsvetijih tradicija.

Povezali su to mnogi i s Bostonskom čajankom iz 1773. godine kada su građani protestirali nezadovoljni britanskom ekonomskom politikom prema američkim kolonijama. Popeli su se na tri britanska broda i sav čaj pobacali u more.

- Pa to je slično objavi rata - napisao je Piers Morgan, poznati britanski voditelj na Twitteru nakon poteza američke nogometašice. Naravno, sunarodnjaci su stali uz nju, a podršku su joj pružile Hilary Clinton, ali i zvijezda serije Igre prijestolja, Sophie Turner koja je rođena u Engleskoj. Naime, Alex je u petak priznala da je svojim potezom zapravo odala priznanje sjajnoj Turner.

Foto: Lucy Nicholson

- Alex Morgan, svi koji kažu da je ono bilo nepoštivanje su mrzitelji, čast mi je što si pomislila na mene. Svi oni koji hejtaju vjerojatno sjede kod kuće, a ja sam stvarno je**no ponosna na tebe. Čestitam na pobjedi - to je bila je**na čajanka! - poručila je glumica.

Osim u kapetanicu SAD-a, Morgan, oči navijača bit će uprte i prema Megan Rapinoe (34). Jedna od najboljih nogometašica svijeta preskočila je polufinale zbog istegnuća tetive, iako su mnogi pomislili da ju je mjesta u momčadi koštalo kritiziranje Donalda Trumpa.

- I ako osvojimo naslov pa nas pozove na prijem, ja sigurno ne idem u je..nu Bijelu kuću. Trump je mizogeni seksist i pozivam moje suigračice da dobro razmisle prije nego se odlaskom kod njega povežu sa ovakvom državnom administracijom - izjavila je Rapinoe prije nekoliko mjeseci, a uoči polufinala protiv Engleske, njezina je izjava ponovno došla u centar pažnje.

Rapinoe se zalaže za jednakost i pravdu u sportu i odnosu prema ženama, prava je gay ikona, promiče prava LGBT zajednice, a prije nekoliko dana je izjavila da je ženski nogomet bez homoseksualaca nezamisliv.

- Ne možete osvojiti prvenstvo bez homoseksualaca u momčadi. Nitko to do sad još nije napravio. To vam je znanost - rekla je Rapinoe.

Foto: BERNADETT SZABO

Francuska pozornica za LGBT zajednicu

Lyon, 17 sati, veliko finale koje će nam donijeti nove svjetske prvakinje. Ili, možda samo potvrditi one stare. Do sada smo vidjeli sjajne poteze i sjajne golove, ali i uvjerili se još jednom da su velika natjecanja sjajna pozornica za promicanje vlastitih stavova i uvjerenja. Nisu plaćene koliko nogometaši, ali igračice puno bolje svoje minute na velikoj sceni koriste za promociju onoga što im je bitno.

U Francuskoj je ove godine na SP-u 41 nogometašica koje su se deklarirale homoseksualkama i biseksualkama. Dvije možda i najpoznatije popodne će se naći jedna nasuprot drugoj i boriti za naslov prvaka - Sherida Spitse u dresu Nizozemske i Megan Rapinoe u redovima SAD-a.