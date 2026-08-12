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NAKON KOEMANA

Nizozemska potvrdila izbornika: Na klupu sjeda ikona Barcelone

Piše HINA,
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Nizozemska potvrdila izbornika: Na klupu sjeda ikona Barcelone
Foto: Tibor Illyes/EPA
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Šok u nogometu! Xavi je novi izbornik Nizozemske i preuzima klupu do SP-a 2030

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Bivši igrač Barcelone i španjolske reprezentacije Xavi Hernandez (46) imenovan je izbornikom nizozemske reprezentacije, naslijedivši Ronalda Koemana, koji je dao ostavku nakon Svjetskog prvenstva, objavio je Nizozemski nogometni savez na svojim društvenim mrežama.

Xavi, 46-godišnji trener, koji je doveo FC Barcelonu do osvajanja naslova španjolskog prvaka 2023. godine, potpisao je ugovor do sljedećeg Svjetskog prvenstva 2030. godine, koje će se održati u Španjolskoj, Portugalu i Maroku.

Xavi je rekao da mu je čast što je dobio priliku voditi Nizozemsku, istaknuvši svoju posebnu vezu s nogometnom tradicijom te zemlje.

"Velika mi je čast biti imenovan izbornikom Nizozemske. Kao netko tko je odrastao igrajući nogomet u akademiji Barcelone, pod snažnim utjecajem ljudi poput Johana Cruyffa i Rinusa Michelsa, osjećam posebnu vezu s nizozemskim nogometom. Moglo bi se reći da sam na neki način njegov sin", rekao je Xavi.

Posebno je istaknuo utjecaj Louisa van Gaala, pod čijim je vodstvom debitirao za Barcelonu, kao i Franka Rijkaarda.

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