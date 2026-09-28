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Nizozemski arhitekt: Novi izgled Maksimira podsjeća me na Madrid. Krovovi su vrlo slični

Piše Ivan Kužela,
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Nizozemski arhitekt: Novi izgled Maksimira podsjeća me na Madrid. Krovovi su vrlo slični
Foto: Grad Zagreb/Gradsko vijeće Madrida
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Novi Maksimir dobio je prostor u javnosti i van Hrvatske. Nizozemski arhitekt ga je usporedio s madridskim teniskim centrom Caja Mágicom. Posebno ističe sličnost krovnih konstrukcija

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Novi Maksimir privukao je pozornost i izvan Hrvatske. Nizozemski arhitekt Floris van der Poel objavio je fotografije pobjedničkog projekta za zagrebački stadion te ga usporedio s poznatim sportskim kompleksom u Madridu. Riječ je o Caja Mágici, odnosno Olympic Tennis Centru, jednom od najpoznatijih teniskih kompleksa u Europi. Projektirao ga je francuski arhitekt Dominique Perrault, a kompleks je otvoren 2009. godine.

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Foto: Facebook

Caja Mágica prostire se na 16,5 hektara, a središnji dio čine tri velika stadiona s pomičnim krovovima. Njihov je ukupni kapacitet 20.000 gledatelja, dok najveći stadion prima 12.427 ljudi. Kompleks ima i niz vanjskih i zatvorenih teniskih terena te druge sadržaje.

Upravo je Caja Mágica posljednjih godina postala jedno od prepoznatljivijih mjesta svjetskog tenisa. Od 2009. ondje se održava Madrid Open, a kompleks će uskoro dobiti i novi stadion kapaciteta 8600 gledatelja. Gradnja novog objekta počela je nakon turnira u svibnju 2026., a planirani završetak je 2028. godine.

Van der Poel radi kao senior arhitekt u nizozemskom uredu De Zwarte Hond, koji se bavi arhitekturom, urbanizmom i strategijom. Njegov osvrt na novi Maksimir zanimljiv je upravo zbog usporedbe zagrebačkog projekta s jednim od već etabliranih europskih sportskih kompleksa.

Pobjedničko rješenje za novi stadion Maksimir odabrano je na međunarodnom arhitektonsko-urbanističkom natječaju. Prvu nagradu dobio je VG13 Architects Studio Associato iz Italije, iza kojeg stoje Tommaso Fantini i Alberto Rossi. Na natječaj je pristiglo ukupno 88 radova, a u natjecateljskim timovima sudjelovali su autori iz 32 zemlje.

Usporedba s madridskom Caja Mágicom dodatno je zanimljiva zbog načina na koji je i taj kompleks zamišljen kao spoj sporta i arhitekture. Perraultov projekt prepoznatljiv je po velikim geometrijskim strukturama, metalnoj ovojnici i pomičnim krovovima koji omogućuju različite načine korištenja stadiona.

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Komentari 1
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