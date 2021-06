U prvoj utakmici Nizozemske protiv Ukrajine, nizozemski reprezentativac Denzel Dumfries (25) zabio je pobjednički gol za 3-2. U drugom kolu protiv Austrije asistirao je i zabio jedan gol. S obzirom na to da je Nizozemskoj praktički osigurao plasman u osminu finala, Dumfries je protiv Sjeverne Makedonije igrao samo jedno poluvrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Golovi Slovačka-Španjolska (0-5)

Dumfries, inače kapetan PSV-a, ima otkupnu klauzulu od dostupnih 15 milijuna eura što ga je učinilo zanimljivim najvećim europskim klubovima. Bayern, Barcelona i Inter zainteresirani su za Nizozemca što nije previše iznenađujuće nakon fantastičnih nastupa u prvom krugu Eura.

Naime, Dumfries je rođen u Rotterdamu, ali porijeklom je s Arube. Iako je nizozemski heroj, za Arubu je izdajnik, navodi nizozemski list Voetbal International.

Aruba je karipski otok koji je dio Kraljevine Nizozemske, ali ima neka obilježja državnosti kao što je i nogometna reprezentacija.

Dumfries je prije sedam godina igrao za nižerazredni Barendrecht, prihvatio je poziv tadašnjeg izbornika Arube Giovannija Frankena te je za tu reprezentaciju odigrao dvije neslužbene utakmice i zabio jedan gol.

- Tada sam ga pitao da ostane igrati za nas i službene utakmice, ali on mi je odgovorio da ne želi jer čeka poziv Nizozemske. Na to smo se svi nasmijali, jer tada je bio klinac koji je igrao za amatere, ali on je bio ozbiljan - prisjeća se Franken, danas pomoćni trener ADO Den Haaga.

Na Arubi, koja je dugačka tek 32 i široka deset kilometara, živi samo 115.000 ljudi koji su zbog velike privrženosti otoku bijesni na Dumfriesa jer ih je izdao.

- Aruba je ponosan otok i zato su ga zbog toga odmah otpisali kao izdajnika. Ljutnja prema Dumfriesu rasla je kako je postajao sve poznatiji, da bi kulminirala sada, kada je zvijezda Eura i želja najvećih klubova. Dumfries je zvijezda televizijskih kanala na Arubi, ali tako da ga sprdaju i izruguju. Međutim, morate ih shvatiti. Zamislite kako bi Nizozemci reagirali da Frenkie de Jong nakon debija za Oranje odluči da će igrati za Belgiju? Pokušao sam nagovoriti Dumfriesa da ostane reprezentativac Arube. Govorio sam mu: 'Denzele, ostani s nama i bit ćeš naš Roger Milla ili George Weah, nacionalni junak koji je odbio jaku reprezentaciju da bi igrao za onu koju voli!'. Odgovorio mi je da nema šanse da napravi to i da će čekati da ga Nizozemska pozove - zaključio je Franken.