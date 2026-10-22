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PREKINULI CRNI NIZ

Nizozemski mediji oduševljeni pobjedom NEC-a protiv Dinama: 'Ovo se nije dogodilo 18 godina'

Piše Luka Tunjić,
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Nizozemski mediji oduševljeni pobjedom NEC-a protiv Dinama: 'Ovo se nije dogodilo 18 godina'
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Foto: Antonio Bronic
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Nizozemci nisu pobijedili nikoga od kolovoza, a onda su na Maksimiru utrpali četiri komada. Dinamo je pao 4-2, a NEC je u Zagrebu prekinuo crni niz od osam utakmica bez slavlja.

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Nizozemci nisu znali za pobjedu još od kraja kolovoza, a onda su stigli na Maksimir i Dinamu utrpali četiri komada. NEC je u Zagreb doputovao s crnim nizom od osam utakmica bez slavlja, a otišao s velikom europskom senzacijom i pobjedom 4-2 u trećem kolu Europske lige.

Podatak koji posebno peče "modre” u prvi su plan gurnuli nizozemski mediji. Javni servis NOS ovako je naslovio izvještaj: "NEC pobijedio Dinamo Zagreb 4:2 i ostvario prvu pobjedu od kolovoza”. Uz to, poznati tamošnji portal Voetbal International podsjeća kako je klubu iz Nijmegena ovo prva europska gostujuća pobjeda nakon gotovo 18 godina, točnije još od prosinca 2008.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a
Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Utakmica je krenula vodstvom gostiju preko Clementa Bischoffa u 25. minuti, no Dinamo je ekspresno preokrenuo zahvaljujući raspoloženom Dionu Dreni Belji. Hrvatski napadač zabio je dva gola u razmaku od samo četiri minute (33. i 37.) za 2-1 i činilo se da momčad Marija Kovačevića preuzima potpunu kontrolu.

Ipak, u 44. minuti Brian Linssen zabio je spektakularan gol glavom u padu unatrag za 2-2, što je Nizozemcima dalo krila za nastavak. U drugom dijelu bivši veznjak Hajduka i Osijeka Darko Nejašmić preuzeo je konce igre.

"Nejašmić je gospodario sredinom terena”, piše Voetbal International, ističući njegov lažnjak kojim je pokrenuo akciju za 3-2, kada je Linssen ubacio, a Tjaronn Chery pospremio loptu u mrežu. Isti je igrač u 80. minuti fantastičnim dalekometnim udarcem postavio konačnih 4-2.

UEFA Europa League - GNK Dinamo Zagreb v NEC
Foto: Antonio Bronic

Dinamo je tako nakon četiri osvojena boda protiv Hapoela i Anderlechta propustio veliku priliku za mirniji put prema proljeću, dok je NEC maksimirskim slavljem u potpunosti oživio svoje europske ambicije.

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