Njemački mediji u šoku nakon ispadanja: 'Nova katastrofa!'. U ovom čovjeku vide spas za 'Elf'

Još jedna njemačka noćna mora! Sramotno ispadanje sa Svjetskog prvenstva, treće za redom. "Nagelsmann bi trebao otići, a Klopp bi trebao doći", piše jutro nakon šokantnog ispadanja Njemačke od Paragvaja iz 1/16 finala njemački Bild.

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Dosta su kritični njemački mediji prema svojoj reprezentaciji, može se reći da su i u šoku. Mnogi su ih vidjeli jako daleko na ovom turniru, ali pali su na prvoj eliminacijskoj prepreci...

"Nagelsmann je proglasio da mu je cilj osvojiti Svjetsko prvenstvo, a zabio se glavom u zid. Njegov stav, umjesto inspirativnog i samouvjerenog, postao je razdražljiv i prkosan. Teško je na taj način osvojiti zemlju, komunikacija s igračima je bila katastrofalna. U pravu su kad kažu da Njemačka živi samo od svoje reputacije" – kritičan je prema mladom izborniku Bild.

A sličan stav prevladava i u ostalim njemačkim medijima. "Od Njemačke nije ostalo ništa.Treći uzastopni fijasko, ovaj put protiv autsajdera koji je pokazao više borbenosti i discipline", piše Kicker... Naglašavaju da je njemačka reprezentacija bila "bez inspiracije, letargična i bez ideje", te da je ispadanje u potpunosti zasluženo.

Der Spiegel piše o "Propasti Njemačke!" i navodi da je ovo "najveće iznenađenje turnira".

- Još jedan pad nekoć velike nogometne nacije. Svjetsko prvenstvo pretvorilo se u debakl - piše Spiegel.

"Tko protiv ovakvog Paragvaja ispadne, taj nema što tražiti u svjetskom vrhu", oštar je .Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Die Welt piše: "Njemačka više nije ona stara Njemačka – blamaža protiv Paragvaja je znak da se reputacija topi,

- Izbornik nije ispunio obećanje, vrijeme je za Jurgena Kloppa - piše DW.

Stern dodaje da je Njemačka bila "bez ideja i bezopasna", a tri promašena penala samo su kruna katastrofe.

Ukupni dojam u njemačkim medijima je poražavajući, većina piše kako se više ne radi o "lošoj sreći" ili "jednoj lošoj utakmici", nego o sistemskom problemu.

Reprezentacija više nije strah i trepet, a Nagelsmannov nastavak na klupi se dovodi u pitanje. Blago rečeno.

"Njemački nogomet je u krizi, a Paragvaj je samo bio ogledalo u kojem se to jasno vidjelo.", kritiziraju svoju reprezentaciju njemački mediji...