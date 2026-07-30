Njemački političar: 'Tražim da Infantinu zabranite pristup svim stadionima u Njemačkoj...'

Svjetski nogomet potresa još jedan skandal, Uefa je zaprijetila bojkotom Svjetskog prvenstva i ostalih Fifinih natjecanja ako svjetska nogometna organizacija provede plan o prodaji vlasničkih udjela u svojim natjecanjima privatnim ulagačima.

Oko cijele situacije oglasio se i njemački političar Sascha Binder koji je zatražio od Njemačkog nogometnog saveza (DFB) jedan nevjerojatan potez. Naime, Binder je tražio da se predsjedniku Fife Gianniju Infantinu zabrani ulazak na sve stadione u državi. Tim neuobičajenim potezom ovaj socijaldemokrat namjerava poslati poruku protiv kontroverznih planova vodstva svjetske nogometne organizacije, prenosi Goal.com.

Foto: Brian Snyder

Njemački političar poslao je pismo Savezu u kojem traži odlučne mjere protiv Infantina. Njemački list BILD objavio je da je imao uvid u sadržaj pisma.

- Infantinov prijedlog o prodaji komercijalnih prava Svjetskog prvenstva investitorima najnoviji je u nizu pogrešaka i štetnih odluka. Kako biste poslali simboličnu poruku, tražim od vas da Gianniju Infantinu zabranite pristup svim stadionima njemačkih klubova. Time bi postalo jasno da klubovi i DFB više neće dopuštati da nogomet uništavaju ljudi koje sport uopće ne zanima, već se vode isključivo drugim interesima - stoji u njegovom pismu.

Hoće li Njemački nogometni savez prihvatiti ovaj prijedlog još uvijek nije poznato jer se nisu oglasili, a Binder je htio istaknuti kako je nogomet potrebno zaštititi od komercijalizacije.