Njemu je bilo najteže: Neymar jecao u suzama nakon poraza

Tri godine nakon odlaska iz Barcelone, Neymar je uplakan sjedio na tribini Estadio Da Luza. Svjestan da je razočarao sebe, svoje suigrače i navijače...

<p>U Barceloni je imao sve. Ligu prvaka, titule, sjajnu suradnju s Messijem i Suarezom. Ali nije imao nešto što je njega najviše smetalo. Nije bio prva zvijezda momčadi, uvijek je bio u Messijevoj sjeni. A to nije mogao podnijeti. Htio je dokazati da i bez Messija može osvojiti Ligu prvaka, da on može biti lider i vođa.</p><p>Tri godine nakon odlaska iz Barcelone<strong>, Neymar</strong> je uplakan sjedio na tribini Estadio Da Luza. Svjestan da je razočarao sebe, svoje suigrače i navijače. Njegov<strong> PSG</strong> izgubio je od<strong> Bayerna (0-1) </strong>u finalu <strong>Lige prvaka</strong>, a to je dotuklo Brazilca koji je najviše želio kultnog klemponju. </p><p>Jecao je i plakao kao kišna godina dok su igrači Bayerna slavili šestu titulu u Europi. A PSG? Bilo im je ovo prvo finale i pitanje je kada će opet doći u ovakvu priliku. Naravno, nije vlasnicima iz Katara nikakav problem zavući ruke u džep i izvući još koji milijun za pojačanje, ali pitanje i do kad oni imaju živaca lupati novce u klub i godinama gledati razočaranja u Ligi prvaka. A ovaj put su bili najbliže.</p><p>Neymar je 2017. godine odlučio izaći iz Messijeve smjene. Htio je postati najbolji igrač na svijetu, ali bio je jasno da će teško do toga pored Argentinca. Odmetnuo se, prihvatio bogati pariški projekt, no novci, hvala Bogu, ne mogu kupiti titulu. Bogati šeici su u klub, otkako su ga preuzeli 2011. godine, uložili čak 1,2 milijarde eura. A najviše je koštao upravo Brazilac kojeg su platili čak 220 milijuna eura. </p><p>Opet se valjao po terenu, opet se bunio na svaku sudačku odluku, a ovaj put je izostala njegova nogometna magija. Lider se tako ne ponaša. </p><p>Već mu je 28 godina, naosvajao se titula u Španjolskoj i Francuskoj, ali nije uspio ono što je najviše želio i što obilježava svakog igrača. Nije odveo svoju momčad do naslova Lige prvaka. Da, osvojio je 'klempavi trofej' 2015. godine, ali želio se dokazati sam. Bez Messija ispred sebe...</p>