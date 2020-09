Nketiah presudio 'čekićarima': Arsenal se dugo mučio pa slavio

<p>Arsenal je u drugom kolu engleskog Premiershipa svladao West Ham 2-1 i tako ostao pri vrhu ljestvice!</p><p>Iako su preporođeni 'topnici' pod vodstvom trenera <strong>Mikela Artete</strong> u ovaj susret ušli kao izraženi favoriti, kroz tijek utakmice to tako i nije izgledalo. </p><p>Ipak, Arsenal je poveo već u 25. minuti, a zaslužan za to bio je udarni duo.<strong> Pierre-Emerick Aubameyang </strong>asistirao je <strong>Alexandreu Lacazetteu</strong> za 1-0.</p><p>West Ham krajem prvog dijela ipak izjednačava golom <strong>Antonija</strong>, a s 1-1 se otišlo i na predah.</p><p>U drugom poluvremenu 'topnici' su nerijetko visili, West Ham je na momente izgledao daleko opasnije, no Arteta je u Arsenal usadio kvalitetu da pobjeđuju čak i kad igraju - loše. </p><p>U 86. minuti briljantni mladi <strong>Bukayo Saka</strong> odlično vanjskom pronalazi Španjolca <strong>Danija Ceballosa</strong> koji precizno namješta loptu za <strong>Eddieja Nketiaha</strong> koji se sam našao pred praznom mrežom na par metara od gola. Nketiah je imao strašno lak zadatak i bez problema je zabio za 2-1!</p><p>Arsenal je sad sa šest bodova na vrhu tablice s Evertonom i Crystall Palaceom, a West Ham je s dva poraza pri dnu tablice.</p>