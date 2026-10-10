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Nkunku je demolirao Eintracht, Leipzig mu utrpao šest komada

Piše HINA,
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Nkunku je demolirao Eintracht, Leipzig mu utrpao šest komada
Foto: MATTEO CIAMBELLI
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Nkunku je demolirao Eintracht s tri gola, a Leipzig pregazio goste 6-0 i skočio na peto mjesto

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Nogometaši RB Leipziga s uvjerljivih su 6-0 (4-0) svladali gostujući Eintracht u posljednjoj subotnjoj utakmici 5. kola njemačke Bundeslige, a polovicu pogodaka za pobjedničku momčad postigao je francuski napadač Christopher Nkunku.

Nkunku je došao u ljetnom prijelaznom roku na posudbu iz Milana, vrativši se u momčad za koju je igrao od 2019. do 2023. U prva četiri kola njemačkog prvenstva je postigao jedan pogodak, a u subotu se iskalio na momčadi iz Frankfurta kojoj je postigao tri gola.

Eintracht je načeo Ezechiel Benzuzi već u prvoj minuti, a onda je Nkunku pogađao mrežu u petoj, 41. i 44. minuti. U drugom poluvremenu su pobjedu Leipziga još uvjerljivijom učinili Antonio Nusa (54) i Tidiam Gomis (89).

Leipzig je s tri pobjede i devet bodova došao na peto mjesto. Vodeća Borussia Dortmund ima 13 bodova, Bayern je drugi s 11 bodova, a po 10 ih imaju Bayer i Freiburg, koji ima utakmicu manje. Eintracht je s pet bodova na 13. poziciji.

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