Sjajna noć Kawhija i Lillarda, Denver se vratio iz minus 19

Oklahoma je tricu gađala 18% (5/28), a Portland 41% (13/32) pa su Trail Blazersi predvođeni svojim majstorima Lillardom (29-4-6) i McCollumom (33-8-5) prva momčad ovog NBA play-offa koja nakon dvije domaće utakmice ima prednost od 2-0.

Portland-Oklahoma 114-94

Foto: Jaime Valdez CJ McCollum je 'cvao' nakon druge pobjede nad OKC-jem:

- S njima je uvijek isto. Strahovito fizički zahtjevne utakmice, jako puno kontakta i čvrste košarke. Pa još u play-offu... Obožavam to! Živim za ove utakmice. Prava košarka, k'o na kvartovskom igralištu. I opet smo bili bolji.

Russell Westbrook bio je blizu još jednog triple-double (14-9-11), Paul George zabio je 27. Uzalud...

- Taj zamalo dohvaćeni triple-double je nebitan. Iz igre sam pucao 5/20, trice 1/6. To su ključne brojke. A jako su loše. Tako sam i igrao. Loše. Ja sam kriv za ovaj poraz i mene treba kritizirati. Bit ću bolji - kratko je rekao vidljivo ljuti Westbrook čijem se Thunderu 'smiješi' ispadanje već u prvom krugu play-offa.

Toronto-Orlando 111-82

Foto: Nick Turchiaro

Kawhi Leonard bio je daleko ispod svojih dobro poznatih kriterija na obje strane parketa, u prvoj utakmici. Sinoć: 37 poena, po 4 skoka i asistencije. Društvo iz Orlanda nije mu moglo ništa. Toronto je imao i 34 koša prednosti, pobijedio sa +29. Uvjerljivo, jako, onako kako i sami od sebe očekuju.

- Nije bilo loše što se mene tiče, ali prvo ime večeri nisam bio ja nego Kyle Lowry (22-4-7). On je bio lider, on je postavio razinu intenziteta igre koju smo svi pratili. Nakon onako loše prve utakmice (poraz Raptorsa i Lowryjeva večer bez ijednog poena, nap.a.) imati ovako dobru večer... To je profesionalac, to je vođa. Toronto se vratio! - rekao je Leonard nakon trijumfa i poravnanja serije na 1-1. Priča se sada seli na Floridu, slijede dvije utakmice u Orlandu.

Denver-San Antonio 114-105

Foto: Isaiah J. Downing Jamal Murray bio je neočekivani junak Colorada u kojem su Nuggetsi opasno visili nad ponorom od 0-2 sa Spursima i dva domaća poraza u prve dvije tekme serije. Momčad Gregga Popovicha imala je i 19 poena prednosti. Nikola Jokić opet je igrao jako dobro (21-13-8), ali nije imao pomoć u zaustavljanju Aldridgea i DeRozana koji su nosili Spurse prema još jednom trijumfu)... Dok nije uskočio Murray: u zadnjoj četvrtini iz igre 8/9 i 21 od ukupno 24 poena. Zajedno s Jokićem: dovoljno za pobjedu i 1-1 prije preseljenja serije u Texas.

- Nije to bio ranije nacrtani plan da ja spašavam stvar, ali kad me krenulo suigrači su sve shvatili i lopta je stalno išla meni. Do zadnje četvrtine nisam dao koš iz igre, a kad sam počeo zabijati osjetio sam podršku i povjerenje cijele momčadi. U Nuggetsima nije bitno ime ni koliko si velika zvijezda. Večeras je išlo mene, vratili smo se iz skoro 20 poena minusa i pobijedili. To je Denver! - rekao je Murray nakon utakmice.

Rezultati

Toronto-Orlando 111-82 (1-1)

Denver-San Antonio 114-105 (1-1)

Portland-Oklahoma City 114-94 (2-0)

Noćas igraju:

01:00 Boston-Indiana (1-0)

02:00 Milwaukee-Detroit (1-0)

03:30 Houston-Utah (1-0)