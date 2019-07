'Noga mi je otkazala i ona je čekala da riknem na terenu...'

Petra Martić još jednom je upala u drugi tjedan Grand Slam turnira, ali na kraju ju je ipak ozljeda spriječila da ode dalje. Trudila se Petra koliko je mogla, ali na kraju je Svitolina ta koja je prošla u četvrtfinale.

- Sredinom prvog seta su me leđa zaboljela i nisam mogla igrati na nivou na kojem sam igrala prethodna tri meča. To se tako događa u tenisu, ali zadovoljna sam. U jednom trenutku mi je noga otkazala i nisam se mogla izbacivati na servisu i nisam se mogla kretati, a ona je to vidjela i natjerala me da radim neforsirane greške. Čekala je da riknem na terenu. Baš mi je žao, bio je to jako dobar meč. Publika je uživala i bio je jako dobar nivo tenisa - rekla je Petra za HRT.

Sredinom prvog seta su je zaboljela leđa i fizioterapeut joj je ukazivao pomoć, no bilo je nedovoljno vremena da je osposobi za nastavak meča.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Oni su pokušali nešto pomoći, ali teško je išta pomoći u tri minute nešto napraviti. Otkazat ću sigurno i parove, nema smisla da forsiram još veću ozljedu. Otić ću na odmor na par dana, sredit ću leđa i pripremit se za naredne turnire - kaže Petra.

Sjajna sezona je iza nje iako smo tek na sredini godine. Osvojila je Istanbul, ušla u četvrtfinale Roland Garrosa, finale Birminghama i sada u osminu finala Wimbledona kao potvrda da se polako pridružuje teniskom vrhu, a nadamo se da će se nakon narednih turnira i dodatno približiti.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Sezona je bolja nego što sam očekivala. Zadovoljna sam kako mi tijelo drži obzirom koliko sam mečeva odradila i nadam se da ću nastaviti ovako igrati. Stvarno u zadnje vrijeme se jako dugo zadržim na Grand Slamovima i Pariz mi je kao puno značio psihički. Inače mi je to četvrto kolo uvijek bila velika mentalna barijera - zaključila je najbolja hrvatska tenisačica.

Za Martić sada slijede odmor i treninzi, a onda i priprema za američki dio sezone i posljednji Grand Slam turnir ove godine, veliki US Open.