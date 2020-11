Nogomet obavijen tugom i priča koja je bila unaprijed ispričana

Desetkovana, mlada i od Napolija 35 puta jeftinija Rijeka četvrti je put zaredom poražena u EL. Prazne tribine, grad koji tuguje za svojim kraljem Diegom. Prva utakmica koju je Maradona gledao s nebesa

<p>I prije nego je utakmica počela znalo se tko će biti protagonist. Onaj kojeg nije bilo na terenu, onaj kojeg više nema među nama. U Napulju koji je od srijede u 17:30 grad tuge, igrao se nogomet obavijen tugom za napuljskim kraljem.</p><p>Svi su igrači Napolija istrčali u dresu s desetkom i prezimenom <strong>Maradona</strong> na leđima. Minuta šutnje. Tribine prazne, a oko njih... Tri milijuna ljudi koji oplakuju odlazak Boga nogometa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka, minuta šutnje za Diega</strong></p><p>Napoli je pobijedio 2-0, Rijeka nije razočarala, ali sve je to zapravo bilo ne u drugom nego u petsto drugom planu. Rijeka je u četvrtoj utakmici Europske lige doživjela četvrti poraz.</p><p>Zvuči ružno, ali nogometni kontekst ne otkriva razočaranje nego realnost. <strong>Gattusova</strong> je momčad 35 puta skuplja od <strong>Rožmanove</strong>. A mladi je Slovenac dan prije polaska za Italiju suočen i sa Uefinom presudom: osmorica igrača Rijeke imaju korona virus.</p><p>Pa je najmlađa momčad Europske lige na jug 'Čizme' otišla bez <strong>Halilovića, Kulenovića, Menala, Escovala, Pavičića, Lepinjice, Arsenića, Ristovskog</strong>...</p><p>Bila je to unaprijed ispričana priča, ali mladi slovenski trener je čovjek koji je radom i odnosom prema svojim igračima postao stručnjak kojeg momčad sluša i slijedi.</p><p><strong>Tomečak</strong> je u 7. minuti imao sjajnu šansu za riječko vodstvo. U 33' <strong>Murić</strong> sa 18 metara zamalo pored vratnice. Napoli je poveo u 41', a tri minute kasnije <strong>Lončar</strong> u manje od minute promašio dvije baš odlične prigode (najprije promašaj s 15 metara, a onda udarac u sam donji desni kut s istog mjesta i: vrhunska intervencija svjetskog golmana <strong>Mereta</strong> koji je u Napoliju inače - pričuva).</p><p>Rijeka je i sve tako desetkovana bila hrabra, organizirana, vidjela se trenerova ideja i želja momčadi da zamišljeno provede u djelo, ali Bijele je poraza doslovno koštala ona toliko izlizana, a 100% točna 'fraza': razlika u kvaliteti.</p><p>Rožman je na klupi imao 17-godišnje blizance <strong>Antonija</strong> i <strong>Matija Frigan</strong>. Antonio je dobio nekoliko minuta, baš kao i 18-godišnjak <strong>Veldin Hodža</strong>. To su igrači koje je Rožman imao na klupi i sa takvom je tinejdžerskom squadrom krenuo na silno moćni, istinski europski jaki i veliki Napoli.</p><p>Mogla je Rijeka na stadionu San Paolo-Diego Maradona zabiti dva gola (jedan, u sudačkoj nadoknadi, baš taj mlađahni Hodža), a mogla i primiti više od dva (drugi je zabio Meksikanac <strong>Lozano</strong>) da još jednu potvrdu svoje vratarske nadarenosti nije demonstrirao <strong>Ivan Nevistić</strong>.</p><p>Prvu utakmicu u Napulju nakon smrti nogometnog besmrtnika <strong>Diega Armanda Maradone</strong> odigrala je Rijeka. Iz tisuću i jednog razloga poraz je zapravo bio unaprijed upisan, ali - Rijeka nije razočarala. Upravo suprotno.</p><p>Napoli-Rijeka 2-0. U utakmici koju nitko neće pamtiti ni po rezultatu, ni po igri, ni po golovima, ni po promašajima. To je utakmica u kojoj su i Napoli, i Rijeka i cijeli nogometni svijet rekli:</p><p>'Nije vrijeme za riječi nego za tugu. Hvala ti, Diego'...</p>