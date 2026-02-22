Nogomet piše najljepše priče: Luka Bartolović debitirao na dan posvećen legendarnom ocu

Postoje trenuci u sportu koji se ne mjere golovima ili bodovima, već emocijama koje izazivaju. Jedan takav dogodio se na utakmici Prve NL između Cibalije i Jaruna. Naizgled obična zamjena igrača pretvorila se u dirljivu priču o obitelji, odanosti i nasljeđu koja je odjeknula među ljubiteljima nogometa.

Trenutak za pamćenje na vinkovačkom stadionu

U 75. minuti susreta, pri rezultatu 1-1, trener Cibalije odlučio je u igru uvesti mladog Luku Bartolovića. Dok se na semaforu podizao broj osamnaest, publika je gromoglasnim pljeskom pozdravila ulazak talentiranog mladića, koji je tek nedavno navršio šesnaest godina. No, taj pljesak nije bio samo podrška mladom igraču, već i duboki naklon njegovom prezimenu. Luka je, naime, sin Mladena Bartolovića, nekadašnjeg istaknutog igrača i legende koja je ostavila dubok trag u hrvatskom nogometu.

Ono što ovaj trenutak čini uistinu posebnim jest kontekst u kojem se odigrao. Upravo su na toj utakmici navijači Cibalije, popularni Ultrasi, odali počast Lukinom ocu Mladenu. Sudbina je htjela da na dan posvećen ocu, sin nastavi njegovim stopama na istom terenu, pred istim navijačima.

Poveznica koja spaja generacije

Ovaj događaj podsjetnik je zašto je nogomet više od igre. Za mladog Luku Bartolovića, njegov debi neće ostati upamćen po rezultatu utakmice, već po nevjerojatnoj simbolici dana u kojem je cijeli stadion slavio prezime koje s ponosom nosi na leđima.

Dodajmo još kako je veliki dan uveličan i pobjedom domaće momčadi 3-1. Golove za Cibaliju zabili su Boban (4', 79) i Pervan (87), dok je jedini gol za Jarun postigao Luetić (16').