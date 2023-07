Nogometaš prišao manekenki na plaži i odmah ju odveo u krevet: Cijenim ga, direktan je

Milijuni eura na računu i milijuni pratitelja na društvenim mrežama. Raskošne vile, skupocjeni automobili i glamurozni život s kojim se itekako vole pohvaliti. I sve ostalo što ide uz silni novac i status zvijezde. To je život mnogih nogometaša koji maksimalno uživaju u slavi koju im je donio nogomet. Vrlo lako dobiju što god požele, a nemaju problema ni sa osvajanjem srca suprotnog spola.

A jedna priča ide ovako. Bivši igrač Rome, a danas Galatasaraya, Nicolo Zaniolo (24), od naporne sezone odmarao je na Ibizi. Dok je šetao plažom, za oko mu je 'zapela' jedna zgodna djevojka. Nije ni trenutka dvojio. Prišao joj je pa nedugo nakon toga i poljubio. Većina muškaraca bi nakon toga 'popila' šamar, ali ne i on. Štoviše, nakon toga su proveli večer zajedno.

I tako je Zaniolo odmor proveo u društvu zanosne manekenke čiji identitet su ubrzo doznali i talijanski mediji. Riječ je o Sofiji Constantini koja je poprilično otvorena što se tiče informacija iz privatnog života. Otvorila se talijanskim medijima i otkrila detalje iznenadne romanse s talentiranim Zaniolom.

- Upoznala sam Nicola na plaži. On me vidio, došao je razgovarati sa mnom i odmah me poljubio, a nakon poljubaca svidjeli smo se jedno drugom i proveli večer zajedno. Cijenim ga jer je direktan - rekla je manekenka.

Kako tvrdi, prvo nije shvatila o kome je riječ, ali ubrzo je postala svjesna da je večer provela s talijanskim reprezentativcem.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

- Puno sam čula o njemu, da je površan i strog. Bio je jako drag prema meni - rekla je Sofia.

Druženje se nastavilo i nakon turbulentne večeri.

- Probudio se dva sata nakon mene, dok sam ja bila u teretani. Otišli smo u vilu koju je unajmio s prijateljima, a zatim brodom do Cala Bassa. Mi tamo smo ručali, otišli smo na plažu, otišli smo na večeru s prijateljima i bili smo zajedno i te večeri.

Priznala je kako su i dalje u kontaktu, ali zasad se još nije rodila romantična veza. Zaniolo je inače poznat po raskalašenom načinu života, a prije dvije godine je postao otac. Sina mu je rodila Sara Scaperrotta, ali ni ta ljubav nije dugo potrajala.