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PLJAČKA

Nogometaša belgijskog kluba usred bijela dana svladali i ukrali mu vrijedan Rolex

Piše Ivan Tomašković,
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Nogometaša belgijskog kluba usred bijela dana svladali i ukrali mu vrijedan Rolex
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Iz nogometnog kluba Union poručili su da je njihov igrač prošao bez tjelesnih ozljeda, ali je "jako potresen"

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Nevjerojatne scene dogođale su se u nedjelju ujutro u briselskoj četvrti Dansaert. Brutalno je opljačkan Mohammed Fuseini, 22-godišnji nogometaš Union Saint-Gillosea.  Snimku napada objavili su belgijski mediji i možete je pogledati OVDJE.

Iz nje se vidi kako napadači iz automobila izvlače nogometaša. Jedan ga drži rukom za vrat, a preostala trojica traže vrijednosti u osobnom vozilu. Potom mu s ruke uzimaju sat.  Prema navodima belgijskog HLN-a, ukraden je ručni sat Rolex Datejust vrijedan između 8.000 i 14.000 eura.

Briselska policija potvrdila je da je pokrenuta istraga nakon što je podnesena prijava. Iz nogometnog kluba Union poručili su da je njihov igrač prošao bez tjelesnih ozljeda, ali je "jako potresen". Klub je objavio da je Fuseiniju pružena sva potrebna podrška. Inače, Mohammed Fuseini je napadač iz Gane koji je u Union Saint-Gilloise stigao početkom 2024. godine iz austrijskog Sturma iz Graza. Ugovor s belgijskim klubom traje mu do ljeta 2028. godine, a njegova vrijednost prema Transfermarktu procijenjena je na 2,5 milijuna eura.

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