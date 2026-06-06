Ponosni smo na naš izvanredan tim u američkom veleposlanstvu u Ankari zbog njihovog rada na obradi viza za iransku nogometnu reprezentaciju na putu za Svjetsko prvenstvo, rekao je američki veleposlanik Barrack
Nogometaši Irana dobili su vize za Ameriku, sad kreću na SP...
Igrači iranske nogometne reprezentacije dobili su potrebne vize za natjecanje na Svjetskom prvenstvu koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, objavio je američki veleposlanik u Turskoj Tom Barrack u objavi na svom Twitter računu.
"Ponosni smo na naš izvanredan tim u američkom veleposlanstvu u Ankari zbog njihovog rada na obradi viza za iransku nogometnu reprezentaciju na putu za FIFA Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je.
"Sport nadilazi granice i radujemo se što ćemo dočekati igrače i navijače iz cijelog svijeta", dodao je.
Iranska reprezentacija, koja bi trebala odigrati tri utakmice prvog kola u SAD-u, završila je pripreme u Turskoj. Odatle će u subotu otputovati u Španjolsku prije nego što u nedjelju otputuje u Meksiko, gdje će imati bazu.
Iran je bio prva zemlja koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo 2026., ali njezino sudjelovanje na turniru dovedeno je u pitanje nakon izraelskih i američkih zračnih napada na zemlju 28. veljače. Neizvjesnost oko odobravanja američkih viza prisilila je reprezentaciju da preseli svoju trening bazu za turnir (11. lipnja - 19. srpnja) iz Tucsona u Arizoni u Tijuanu u Meksiku.
Iran će svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu odigrati 15. lipnja u Los Angelesu protiv Novog Zelanda, prije nego što će se 21. lipnja, također u Los Angelesu, suočiti s Belgijom, a zatim s Egiptom 27. lipnja u Seattleu, u skupini G.
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