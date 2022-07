Nogometašica dobila otkaz pa počela snimati videe za odrasle: Zaradila sam pola milijuna funti

Engleska nogometašica Madelene Wright nogometne travnjake zamijenila je karijerom 'influencerice' na stranicama za odrasle nakon što je dobila otkaz u klubu.

Naime, Madalene je prije dvije godine na društvenim mrežama objavila snimku u kojoj pije šampanjac za volanom skupocjenog Range Rovera zbog čega je dobila otkaz iz Charlton Athletica.

Iako je video brzo uklonjen, klub je saznao za snimku zbog čega je odmah reagirao i dao nogometašici do znanja da ovakvo ponašanje neće tolerirati.

- Sve se dogodili jako brzo, kontaktiralo me mnogo sportskih brendova, kao da je to bio kraj jedne, a početak druge karijere - objasnila je Wright.

Broj pratitelja na Instagramu rapidno joj je porastao na 250.000 pratitelja, a prošle je godine probala i sa OnlyFansom što se pokazalo kao odlična ideja za unosnu zaradu.

- Nisam to htjela odmah raditi zbog reputacije koje nosi, ali kad sam pogledala pluseve i minuseve i radila to godinu dana, znala sam da sam napravila pravu odluku. U godinu dana zaradila sam 600.000 eura, ne mogu lagati, to je u potpunosti promijenilo moj život.

- Voljela sam Charlton, svoje trenere i ekipu pa me odluka kluba da me otpusti pogodila. Nakon što sam otpuštena sam počela razmišljati hoću li opet moći igrati i na kojem nivou, te hoće li me itko od klubova htjeti. Bilo mi je jasno koliko sam ljudi razočarala.

Uz svoje treninge, trenirala sam i mlade cure i djeci sam bila uzor i pitali su me za savjet - rekla je Wright za The Sun pa dodala:

- Osjećala sam se krivo, bila sam osramoćena i razočarana u sebe jer sam se pokazala u tom svjetlu.

Nogometašica je u jednom trenutku najavila povratak nogometu, ali prihodi koje ima zahvaljujući popularnoj stranici za odrasle puno su veći od onih koje imaju nogometašice.

Madalene je prvotno bila rezervirana za takav potez s obzirom na to da stranica ima pornografsku reputaciju, ali u konačnici je zaključila da je napravila dobru stvar.

- Prve godine sam zaradila pola milijuna funti. Neću lagati, moj se život potpuno promijenio. Mogla sam si priuštiti samostalni život, putovati i uživati u brojnim luksuznim stvarima - zaključila je.

