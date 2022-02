Nakon što sam dobila otkaz mislila sam o tome hoće li me tko ponovno htjeti u klubu, ali na kraju mi je taj otkaz otvorio vrata u drugim industrijama, objasnila je Madelene Wright (23) za The Sun koja je nogometni teren zamijenila karijerom 'influencerice' na stranicama za odrasle.

Podsjetimo, morala je 'završiti' nogometnu karijeru nakon što su se pojavile snimke na kojima se moglo vidjeti kako je nogometašica na zabavi gdje svi prisutni udišu nepoznatu tvar iz balona, a na drugoj vidno pijana vozi skupocjeni Range Rover i pritom ispija šampanjac. Ali, to joj nije 'odmoglo', već ju je lansiralo na drugi put.

- Sve se dogodili jako brzo, kontaktiralo me mnogo sportskih brendova, kao da je to bio kraj jedne, a početak druge karijere - objašnjava Wright i dodaje:

- Nisam to htjela odmah raditi zbog reputacije koje nosi, ali kad sam pogledala pluseve i minuseve i radila to godinu dana, znala sam da sam napravila pravu odluku. U godinu dana zaradila sam 600.000 eura, ne mogu lagati, to je u potpunosti promijenilo moj život.

Broj pratitelja joj je sa 60.000 na Instagramu izrastao na preko 300.000, ali nije izbjegla danas 'popularne' trolove i hejtere.

- Da, bilo je mnogo mržnje na društvenim mrežama, ljudi su mi govorili da bi se trebala sramiti i da više nikad neću igrati nogomet. To nije bilo lijepo, jaka sam osoba i mnogo me stvari 'ne dira', ali moram priznati da mi nakon ovog nije bilo svejedno.

Pristup njezinim sadržajima možete kupiti za 36 eura mjesečno, ali iako ne zna koliko još misli ostati u ovome poslu, u budućnosti se želi baviti nečim drugim.

- Želim započeti svoj posao i maknuti se od stereotipa. Voljela bih da me ljudi gledaju kao poslovnu ženu - zaključila je.