Prema tome očigledna je njegova namjera da pomogne Doboju odnosno Borcu iz Banja Luke. Ali dobro, ostavimo to njemu. Mi ćemo se nositi s tim koliko možemo, komentirao je Štimac odluke suca utakmice protiv Doboja
Nogometni savez BiH otvara novi postupak protiv Štimca? Opet su sporne njegove izjave
Zrinjski iz Mostara kojeg vodi Igor Štimac u prošlom je kolu lige BiH pobijedio Slogu iz Doboja 1-0. Tom pobjedom došao je na četiri boda od prvoplasiranog Borca, ali je momčad iz Banja Luke u sjajnom nizu i bit će ih teško skinuti s prvog mjesta. Nakon pobjede protiv Sloge, Štimac je kritizirao suca i imao nekoliko izjava koje se tiču Borca.
- To je evidentno eklatantni primjer crvenog kartona za jedan onakav start. Da ga je kojim slučajem pogodio s onom nogom koja je bila podignuta iznad potkoljenice, pukla bi mu noga. Bilo kakva opravdanja koja sudac traži u tom slučaju za ne pokazati crveni karton su smiješna - komentirao je Štimac jednu situaciju na utakmici pa dodao:
- Prema tome očigledna je njegova namjera da pomogne Doboju odnosno Borcu iz Banja Luke. Ali dobro, ostavimo to njemu. Mi ćemo se nositi s tim koliko možemo. Evidentno je i da sve kuloarske priče, koje jesu na snazi od ovog prvenstva, kako se proslava 100 godina Borca treba okruniti osvajanjem prvenstva, ovakvim događajima dobivaju na težini.
Zbog tih izjava Štimac je prijavljen Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, piše SportSport.ba. Disciplinska komisija Saveza će se uskoro očitovati oko te prijave, a to nije jedina situacija zbog koje je trener Zrinjskog pod povećalom. Naime, Velež i Sarajevo su ga prijavili jer je u objavi na Facebooku napisao "Za dom spremni" te je u objavi imao još nekoliko objava koje su zasmetale klubovima. Disciplinska komisija je postupak o tome već otvorila, a odluka o kazni bi trebala stići 29. listopada.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+