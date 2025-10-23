Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČEKA SE ODLUKA

Nogometni savez BiH otvara novi postupak protiv Štimca? Opet su sporne njegove izjave

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Nogometni savez BiH otvara novi postupak protiv Štimca? Opet su sporne njegove izjave
Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prema tome očigledna je njegova namjera da pomogne Doboju odnosno Borcu iz Banja Luke. Ali dobro, ostavimo to njemu. Mi ćemo se nositi s tim koliko možemo, komentirao je Štimac odluke suca utakmice protiv Doboja

Zrinjski iz Mostara kojeg vodi Igor Štimac u prošlom je kolu lige BiH pobijedio Slogu iz Doboja 1-0. Tom pobjedom došao je na četiri boda od prvoplasiranog Borca, ali je momčad iz Banja Luke u sjajnom nizu i bit će ih teško skinuti s prvog mjesta. Nakon pobjede protiv Sloge, Štimac je kritizirao suca i imao nekoliko izjava koje se tiču Borca.

Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo
Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- To je evidentno eklatantni primjer crvenog kartona za jedan onakav start. Da ga je kojim slučajem pogodio s onom nogom koja je bila podignuta iznad potkoljenice, pukla bi mu noga. Bilo kakva opravdanja koja sudac traži u tom slučaju za ne pokazati crveni karton su smiješna - komentirao je Štimac jednu situaciju na utakmici pa dodao:

- Prema tome očigledna je njegova namjera da pomogne Doboju odnosno Borcu iz Banja Luke. Ali dobro, ostavimo to njemu. Mi ćemo se nositi s tim koliko možemo. Evidentno je i da sve kuloarske priče, koje jesu na snazi od ovog prvenstva, kako se proslava 100 godina Borca treba okruniti osvajanjem prvenstva, ovakvim događajima dobivaju na težini.

Mostar: Susret Zrinjskog i Lincolna u 1. kolu Konferencijske lige
Mostar: Susret Zrinjskog i Lincolna u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zbog tih izjava Štimac je prijavljen Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, piše SportSport.ba. Disciplinska komisija Saveza će se uskoro očitovati oko te prijave, a to nije jedina situacija zbog koje je trener Zrinjskog pod povećalom. Naime, Velež i Sarajevo su ga prijavili jer je u objavi na Facebooku napisao "Za dom spremni" te je u objavi imao još nekoliko objava koje su zasmetale klubovima. Disciplinska komisija je postupak o tome već otvorila, a odluka o kazni bi trebala stići 29. listopada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
BILA JE PROFESIONALNA

FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Kate Scott doživjela modni krah uživo na CBS-u! Haljina pukla usred prijenosa, ali ona ostala hladna kao špricer. Kolege se valjali od smijeha, a internet poludio
FOTO Magdalena jedva čeka SP u Americi: 'Obavezno dolazim'
PODRŠKA IZ DIJASPORE

FOTO Magdalena jedva čeka SP u Americi: 'Obavezno dolazim'

Magdalena Keškić postala je prepoznatljivo lice na tribinama podržavajući "vatrene". Osim navijanja, ona je influencerica i poduzetnica s modnim brendom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025