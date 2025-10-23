Nogometni savez BiH otvara novi postupak protiv Štimca? Opet su sporne njegove izjave

Zrinjski iz Mostara kojeg vodi Igor Štimac u prošlom je kolu lige BiH pobijedio Slogu iz Doboja 1-0. Tom pobjedom došao je na četiri boda od prvoplasiranog Borca, ali je momčad iz Banja Luke u sjajnom nizu i bit će ih teško skinuti s prvog mjesta. Nakon pobjede protiv Sloge, Štimac je kritizirao suca i imao nekoliko izjava koje se tiču Borca.

Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- To je evidentno eklatantni primjer crvenog kartona za jedan onakav start. Da ga je kojim slučajem pogodio s onom nogom koja je bila podignuta iznad potkoljenice, pukla bi mu noga. Bilo kakva opravdanja koja sudac traži u tom slučaju za ne pokazati crveni karton su smiješna - komentirao je Štimac jednu situaciju na utakmici pa dodao:

- Prema tome očigledna je njegova namjera da pomogne Doboju odnosno Borcu iz Banja Luke. Ali dobro, ostavimo to njemu. Mi ćemo se nositi s tim koliko možemo. Evidentno je i da sve kuloarske priče, koje jesu na snazi od ovog prvenstva, kako se proslava 100 godina Borca treba okruniti osvajanjem prvenstva, ovakvim događajima dobivaju na težini.

Mostar: Susret Zrinjskog i Lincolna u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zbog tih izjava Štimac je prijavljen Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, piše SportSport.ba. Disciplinska komisija Saveza će se uskoro očitovati oko te prijave, a to nije jedina situacija zbog koje je trener Zrinjskog pod povećalom. Naime, Velež i Sarajevo su ga prijavili jer je u objavi na Facebooku napisao "Za dom spremni" te je u objavi imao još nekoliko objava koje su zasmetale klubovima. Disciplinska komisija je postupak o tome već otvorila, a odluka o kazni bi trebala stići 29. listopada.