Nogometni spektakl povodom jubileja: Dinamo će odmjeriti snage protiv NK Dubrava

GNK Dinamo Zagreb i NK Dubrava zaigrat će prijateljsku utakmicu povodom 100. rođendana kluba NK Dubrava, u utorak, 20. listopada u 15 sati na ŠRC-u Dubrava. Općina Dubrava dobit će nogometni susret kakav se u malim sredinama rijetko viđa. Povodom sto godina od osnutka NK Dubrave, domaći će nogometaši na novoizgrađenom terenu ŠRC-a Dubrava igrati protiv aktualnog prvaka Hrvatske GNK Dinama.

Utakmica počinje u 15 sati, a uz sportski sadržaj bit će i svečanost kojom klub, Općina Dubrava i lokalna zajednica obilježavaju stoljeće postojanja nogometa u mjestu.

Novi nogometni teren i klupske prostorije

Za NK Dubravu riječ je o prilici da svoju dugu povijest poveže s budućnošću. Klub je nakon dvogodišnje obnove dobio novu sportsku infrastrukturu: travnati teren s rasvjetom i navodnjavanjem, semafor te suvremeno opremljene svlačionice i klupske prostorije.

Foto: PROMO

Prijateljska utakmica nije prvi susret ova dva kluba. Zagrebački klub gostovao je u Dubravi davne 1973. godine, kada je tadašnja zajednica slavila pola stoljeća nogometa. Više od pedeset godina kasnije, „modri” se vraćaju u mjesto koje je u međuvremenu izgradilo novi sportski centar.

Foto: PROMO

Dan za pamćenje

Načelnik Općine Dubrava Tomislav Okroša istaknuo je kako će za klub NK Dubrava i Općinu, ali i okolna mjesta taj dan biti dan za pamćenje: „Zahvaljujemo GNK-u Dinamo na izdvojenom vremenu i ukazanoj časti što će povodom našeg velikog jubileja gostovati u Dubravi“, rekao je Okroša.

Projekt izgradnje i opremanja sportskog centra realiziran je uz podršku više partnera, među kojima su Vlada Republike Hrvatske, Zagrebačka županija, LAG Moslavina i Hrvatski nogometni savez.