Nogometno pitanje u Potjeri zbunilo sve: Što ako zabijete autogol iz slobodnjaka? Znate li

"Ako u nogometu postignete izravan slobodni udarac u svoju mrežu, što sudac mora dosuditi", bilo je pitanje u britanskoj inačici popularnog TV kviza Potjera koje je zbunilo sve gledatelje.

Štoviše, i voditelja Bradleyja Walsha, nekadašnjeg nogometnog profesionalca iz 70-ih godina. Uglavnom, odgovori koji su se nudili bili su: gol, indirekt i korner.

Lovac je prvi odgovorio, dok je natjecateljica stisnula slovo C - korner. Walsh, preuvjeren da to nije točno, čak je i ismijao taj pokušaj.

- Odgovorila si korner? Zašto si to napravila? To mora biti gol. Gol je gol. Ne morate gledati nogomet da biste znali odgovor. Ako direktan slobodan udarac ide u tvoj gol, onda to mora biti gol jer je u pitanju autogol - rekao je Walsh, sekundu prije nego se točnim pokazao upravo odgovor C.

Walsh se tek tada posve zbunio. Međutim, Fifina pravila kažu da autogol iz slobodnog udarca nije moguć. U tim situacijama dosuđuje se korner za protivničku ekipu kako bi se spriječilo da igrač namjerno postigne gol u svoju mrežu.

"Ako slobodan udarac izravno završi u golu momčadi koja ga izvodi, korner se dosuđuje protivničkoj ekipi", stoji u FIFA-inom pravilniku.

Najčitaniji članci