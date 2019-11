Nokaut godine? 'Pogledao sam to na internetu i htio isprobati' Probao sam baciti direkt pa krenuti na rušenje, a on je spustio ruke. Rekao sam si "To je to, vrijeme je". Izveo sam potez i - bum, objasnio je Davy Gallon karate potez kojim je nokautirao Rossa Pearsona